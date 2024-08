Netflix victime d'une fuite historique

Une fuite massive !

Qui est le responsable ?

Un de nos partenaires post-production a été compromis et des images de plusieurs de nos contenus ont malheureusement fuité en ligne. Nos équipes font tout leur possible pour que les fuites soient enlevées des sites en question.

Après un silence de plusieurs jours, Netflix a bien été obligée de prendre position et de. En effet, une partie d'entre elles a été publiée sur les réseaux sociaux, ce jeudi 8 août., il est possible d'y accéder sans payer, en avance sur le calendrier de diffusion, et, bien sûr, en toute illégalité.(mais pas seulement), dont la mise en ligne n'était pas prévue avant plusieurs semaines. D'ailleurs,Dans le désordre, on trouve donc tout ou partie épisodes de la(la série adaptée du jeu vidéo), mais aussi. A été également piraté le film, qui était attendu pour 2025 et qui est actuellement diffusé uniquement au cinéma et au Japon (Netflix n'avait même pas confirmé l'ajout à son catalogue).En effet, le service s'est fait soufflé le final de la saison 2 de House Of The Dragon. Ce dernier avait été publié sur les réseaux sociaux, six jours avant sa date de sortie. Là encore, l’attaque avait pu être réalisée via un partenaire externe.