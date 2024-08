Le clin d'oeil de Toy Story à l'Apple Watch !

Toy Story fait le "buzz" avec l'Apple Watch !

Dans cette vidéo très courte d’à peine 24 secondes, Woody, Buzz et Jessie viennent saluer les spectateurs, chacun à son tour. Sur X, Dylan a repéré que. Ces dernières avaient alors un fond noir, qui a été remplacé par un fond bleu dans ce support promotionnel.Souvenez-vous à cette époque on avait même profité de l’occasion pour vous faire une petite vidéo avec tous les cadrans Toy Story . Les spéculations vont bon train depuis, et ce, pour tenter de savoir pourquoi Pixar réutilise ces vidéos.La date de sortie étant au mois de juin 2026, on pourrait se dire qu’il était plus simple de chercher dans les vieux cartons plutôt que de créer une nouvelle animation. Ou encore que le film ne soit pas encore suffisamment avancé.Du côté du film, les fans seront rassurés de savoir que l’on va retrouver Andrew Stanton à la réalisation. Du côté du scénario, on sent le pitch bien ancré dans son temps. En effet, les enfants jouent désormais de moins en moins avec leurs jouets.Woody, Buzz, Jessie et tous leurs amis devront-ils se battre contre des adversaires redoutables : les écrans ? Réponse dans deux ans.