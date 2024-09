Apple récompensée pour les coiffures de Jennifer Aniston et Reese Witherspoon

Des récompenses plein les yeux

The Morning Show

Girls Slate

Lessons in Chemistry

Palm Royale

Masters of the Air

Hairstyling: "The Morning Show"

Outstanding Contemporary Makeup (non-prosthetic): "The Morning Show"

Outstanding Original Main Title Theme Music: "Palm Royale"

Outstanding Music Composition for a Limited Series: "Lessons in Chemistry"

Outstanding Sound Mixing for a Limited Series: "Masters of the Air"

Outstanding Directing for a Documentary: "Girls Slate"

Outstanding Cinematography: "Girls Slate"

Ce weekend, se sont déroulés les 76e Creative Arts Emmy Awards -qui permet de récompenser. Ces derniers se sont tenus aude Los Angeles, durant lesquels AppleTV+ a reçu quelques statuettes.Ce sont en effet-pour cinq programmes et une publicité- qui sont venues dans l’escarcelle du service de streaming de Cupertino. Mais le nombre des nominations était bien plus conséquent, puisque Apple TV+ en avait obtenu 72. À noter que les principales catégories telles que la meilleure série et les meilleures performances d'acteurs seront annoncées lors des 76e Emmy Awards, diffusés sur ABC le 15 septembre prochain.Ce sont ainsi deux récompenses pourainsi que pouret une récompense pouret. Le film de fin d'année « Fuzzy Feelings » d'Apple a de son côté remporté le prix de la meilleure publicité ! On notera tout particulièrement, le prix obtenu par les coiffeurs de The Morning -Reese et Jen doivent être heureuses !