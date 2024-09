Brad Pitt et George Clooney, bientôt sur Apple TV+ !

Wolfs

. En attendant, la première américaine a eu lieu -cette semaine- au TCL Chinese Theatre à. Sur le tapis rouge, de nombreux intervenants ont accompagné les deux stars et producteurs du film : Amy Ryan, Austin Abrams, Poorna Jagannathan, Richard Kind et Zlatko Burić, ainsi que le scénariste, réalisateur et producteur Jon Watts, les producteurs Jeremy Kleiner et Dianne McGunigle et le producteur exécutif Michael Beugg.À leurs côtés,tels que Casey Affleck, Andy Garcia, Nick Kroll, Christina Milian, Aldis Hodge, Jerry Bruckheimer, Erik Feig, Ron Perlman, Monet Mazur, Thora Birch, Rande Gerber, Evan Ross, Colin Ford, Billy Zane, etc.Rappelons queDes années après les Ocean’s Eleven, ils signent leur retour ! A l’instar deou, la première mondiale aura lieu au 81e Festival international du film de Venise avant sa sortie en salles limitée le 20 septembre, suivie d'une diffusion sur Apple TV+ le 27 septembre.est uneoù deux fixeurs professionnels sont affectés au même travail : dissimuler un crime très médiatisé. Les deux loups solitaires sont ainsi obligés de travailler ensemble, dans une spirale vite incontrôlable d'une manière à laquelle aucun des deux ne s'attendaient.Le film est écrit et réalisé par Jon Watts, et produit par Grant Heslov, George Clooney, Brad Pitt entre autres.Brad et George ont même accepté de réduire leurs salaires afin de garantir que le film ne soit pas qu'une simple affaire de streaming. Sony a, de son côté, en charge la distribution mondiale en salles.Apres lede Martin Scorsese et lede Ridley Scott, il s’agit là probablement d’une ultime tentative d’Apple d’apparaitre au firmament du box-office US et mondial.Parallèlement, Apple TV+ organisait, à Miami, une séance photo pour, une série en langue espagnole avec Renata Vaca, Diego Calva, Joaquín Cosío et Sergio Bautista., cette dernière a été réalisée par Natalia Beristáin et est créée pour la télévision par Julio Rojas et Gibrán Portela.L'hsitoire suit Marigaby Tamayo (Renata Vaca), une étudiante en médecine ambitieuse et douée le jour, qui passe ses nuits à sauver des vies dans la ville de Mexico,à bord de l'ambulance privée de sa famille.de DreamWorks Animation, qui sera diffusée dans le vendredi 4 octobre, juste à temps pour Halloween.Cette deuxième saison suivra Pandora, Russ et Sky Vanderhouven, une famille maudite leurs ancêtres ayant pillé des artefacts anciens du monde entier. Après avoir inversé la malédiction lors d'une aventure unique, la deuxième saison reprend avec Alex, qui rejoint la famille alors qu'ils continuent de travailler pour réparer les dommages causés par leurs ancêtres cupides.Cette deuxième saison permettra de retrouver les voix de Gabrielle Nevaeh dans le rôle de Pandora, Andre Robinson dans le rôle de Russ, Lyric Lewis dans le rôle de Sky, Reid Scott dans le rôle d'Alex. La série familiale à succès est créée et produite par Jim Cooper et Jeff Dixon. John Krasinski est également producteur exécutif et Allyson Seeger est co-productrice exécutive.Enfin,et en streaming sur Apple TV+ le 22 novembre.Réalisé par Steve McQueen (ah les homonymes...), lauréat d'un Oscar et d'un BAFTA, le film suit le voyage épique de George (Elliott Heffernan), un garçon de 9 ans dans le Londres de la Seconde Guerre mondiale. Sa mère Rita) l’envoie en sécurité dans la campagne anglaise. Mais le jeune garçon, provocateur, est déterminé à rentrer chez lui auprès de sa mère et de son grand-père Gerald (Paul Weller) dans l’est de Londres. Se lançant dans cette aventure, il se retrouve alors en grand danger...