Ayrton Senna face à Brad Pitt ? Netflix et Apple s'affrontent en F1 !

Ayrton Senna, la légende

Piloter avec Brad Pitt

C'est en effet, qu'il sera possible de regarder cette série qui retrace la carrière d'un des plus emblématiques pilote de F1 de tous les temps. On découvre, acteur et musicien brésilien, dans le rôle de Senna, parti dans ce terrible accident survenu le 1er mai 1994, sur le circuit d'Imola lors du Grand Prix de Saint-Marin.L'occasion de revoir (ou de découvrir pour les plus jeunes) le parcours incroyable du triple champion du monde (en 1988, 1990 et 1991), qui a remporté 41 Grands Prix et réalisé 65 pole positions durant les onze saisons auxquelles il a participé.De son côté,. Mais ce retour ne se fera pas avant juin 2025, avec une sortie en salle qui comprendra tout de même des salles IMAX pour une immersion totale.Ce long-métrage est réalisé par(Top Gun : Maverick), et produit par Apple et Jerry Bruckheimer Films (Armageddon, Pearl Harbor, Pirates des Caraïbes), Plan B Entertainment et Dawn Apollo Films de Lewis Hamilton., dont on a pu apercevoir le stand et les pilotes entre Mercedes et Ferrari notamment lors du Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone, en juillet 2023, mais également lors d’autres Grand prix au cours de la saison.Le film affiche une particularité puisqu’il sera. Les recettes provenant des salles obscures seront ainsi partagées à 50/50 entre Apple et les producteurs. Entre le rachat, les recettes et autres frais, il se dit ainsi que Joseph Kosinski et Jerry Bruckheimer pourraient voir des chèques à huit chiffres, tandis que Brad Pitt pourrait récupérer de 40 à 50 millions de dollars.