Un Twin Peaks allemand sur Apple TV+ !

. Alors que la police ne parvient pas à la trouver, la famille prend les choses en main, obtenant des dispositifs de surveillance avec l'aide de leur fils féru de technologie, Ole. Se déguisant en employés d'une entreprise d'électricité, ils dérangent leur quartier et la moitié de leur banlieue, découvrant que derrière des portes closes, aucun de leurs voisins n'est vraiment ce qu'il prétend être.Mais il ne s’agit pas du tout d’un drame -même s'il y a quelques allusion à Twin Peaks. En effet,Le tout met en vedette Heike Makatsch, Axel Stein, Lea Drinda et le nouveau venu Leo Simon. La première mondiale a d’ailleurs eu lieu au Delphi-Filmpalast à Berlin fin septembre.est créé, écrit et produit par Oliver Lansley aux côtés des producteurs exécutifs Nataly Kudiabor et Sebastian Werninger. Elle est co-créée et basée sur une histoire de Zoltan Spirandelli et réalisé par Christian Ditter, Tobi Baumann et Facundo Scalerandi.Dans le même temps, Apple TV+ vient de dévoilerLes deux premiers épisodes de la série limitée qui compte dix épisodes, sera diffusée dans le monde entier sur Apple TV+, suivis de nouveaux épisodes tous les vendredis jusqu'au 20 décembre., un pédopsychiatre qui, après avoir récemment perdu sa femme, Lynn (), rencontre un jeune garçon en difficulté, Noah (Jacobi Jupe), qui semble avoir un lien obsédant avec le passé d'Eli. Alors qu'Eli tente d'aider Noah, leur lien mystérieux s'approfondit.Toujours du coté des bandes-annonces des programmes à venir,, lors de la deuxième saison de la comédie(première mondiale le 16 octobre 2024 avec les deux premiers épisodes, suivis d'un nouvel épisode hebdomadaire, tous les mercredis jusqu'au 25 décembre 2024. ).(joué par Segel) qui commence à enfreindre les règles et à dire à ses clients exactement ce qu'il pense. Ignorant sa formation et son éthique, il apporte d'énormes changements tumultueux à la vie des gens... y compris la sienne.En effet, Apple TV+ diffuse gratuitement des épisodes des Peanuts, dontet. Comme dit Apple :Ainsi, pour célébrer la saison des fêtes, Apple TV+ fournira des fenêtres de streaming gratuites spéciales aux non-abonnés pour profiter de ces offres spéciales.sera disponible le samedi 19 octobre et le dimanche 20 octobre ;sera disponible les samedi 23 et dimanche 24 novembre ; et enfinsera disponible les samedi 14 décembre et le dimanche 15 décembre. Les abonnés peuvent regarder ces émissions spéciales à tout moment, tout au long de la saison.