Kylian Mbappé prend 10% de cette entreprise que vous connaissez bien !

Star du football international et capitaine de l’équipe de France, notre petit Kylian national continue d’élargir ses horizons au-delà du terrain. Après être devenu ambassadeur de la marque Loewe en 2023, il investit désormais dans l’entreprise allemande d’électronique haut de gamme. Par l’intermédiaire de sa société d’investissement, Coalition Capital,, bien que le montant exact de la transaction n’ait pas été révélé. Loewe, réputé pour ses téléviseurs et autres équipements électroniques, espère capitaliser encore plus sur la notoriété de Mbappé pour renforcer sa présence mondiale.Cette acquisition représente un partenariat stratégique pour Loewe, qui mise sur l’immense popularité de Mbappé , notamment sur les réseaux sociaux où il compte plus de 122 millions d’abonnés. Le PDG de Loewe,, en ciblant principalement les marchés nord-américain et asiatique. La collaboration entre Loewe et Mbappé a déjà donné naissance à une gamme d’enceintes Bluetooth. D’autres produits co-brandés devraient suivre.Ce n’est pas la première incursion de Mbappé dans le monde des affaires. Plus tôt cette année,, un club de Ligue 2. Son portfolio d’investissements inclut également des start-up technologiques, telles que Sorare, une plateforme de fantasy football. Sa société de production, Zebra Valley, s’est quant à elle fait remarquer en signant un contrat avec la NBA pour produire du contenu lié au sport, à la musique et aux jeux vidéo. Il n’a que 25 ans, mais Kylian Mbappé jongle déjà habilement entre ses engagements sportifs et ses projets d’investissement, renforçant ainsi son influence sur et en dehors des terrains.L’association de Mbappé avec Loewe pourrait marquer un tournant pour la marque, qui cherche à s’imposer sur des marchés internationaux tout en restant fidèle à ses racines allemandes., une stratégie indispensable pour les footballeurs qui cherchent à préparer au mieux leur reconversion (qu’on espère tardive dans son cas). Pour Loewe, l’arrivée d’un actionnaire de la stature de Mbappé représente une belle opportunité pour se positionner comme un acteur incontournable de l’électronique haut de gamme.