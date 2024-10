Ligue 1 : le nombre d’abonnés à DAZN est catastrophique

Photo : Ligue1.fr

Un lancement en dessous des attentes

Une stratégie tarifaire contestée

C’est inquiétant pour le football français

Un modèle économique en question

DAZN, nouveau diffuseur principal de la Ligue 1, avait suscité de grandes attentes après avoir acquis les droits de diffusion pour 400 millions d’euros par saison. Pourtant, deux mois après son entrée en scène, la plateforme peine à séduire. Selon les informations disponibles,, loin du seuil nécessaire pour assurer sa rentabilité. Ce chiffre, révélé par plusieurs journalistes indépendants, dont Abdellah Boulma, souligne l’ampleur du drame commercial auquel l’entreprise est confrontée.L’une des principales critiques adressées à DAZN concerne sa politique tarifaire. Avec un abonnement mensuel à 29,99 euros avec engagement et 39,99 euros sans engagement, de nombreux fans de football jugent ces tarifs trop élevés., mais cela ne semble pas suffisant pour attirer les abonnés. De plus, l’absence de certaines fonctionnalités attendues, comme un multiplex ou des consultants renommés, a terni l’image du service auprès des amateurs de foot.Si la situation ne s’améliore pas, DAZN pourrait envisager de se retirer prématurément du marché français, une option permise par une clause de sortie.. Pour la Ligue 1, qui espérait stabiliser ses revenus grâce à cet accord, un départ de DAZN pourrait être un coup dur supplémentaire, après plusieurs années marquées par l’incertitude des droits télévisuels. On voit d'ailleurs mal comment la situation pourrait s'améliorer dans les années à venir.Les difficultés rencontrées par DAZN posent la question de la viabilité de son modèle économique. Le service peine à trouver un équilibre entre rentabilité et accessibilité pour les supporters, tout en devant satisfaire les clubs et les instances sportives avec des droits jugés trop élevés., rendant l’offre de DAZN encore moins attrayante pour les abonnés.Quel regard portez-vous sur cette thématique ?