Canal + : l'abonnement Disney+ va augmenter

Petite hausse avant Noël

Et le reste ?

En effet, d'après les nouvelles CGV (qu'il faut avoir la patience de décortiquer),. Ainsi, les abonnés devront payer entre un et deux euros de plus tous les mois s'ils veulent continuer à profiter des deux plateformes. Pour le moment, l'offre standard avec publicité n'est pas encore concernée par cette hausse.Globalement,(on reste à 5,99 euros pour l’abonnement avec publicités). Sans tout détailler, l'offre Standard sans pub -la plus plebiscitée- passe de 8,99 à 9,99 euros par mois, l’offre Premium prend 2 euros et grimpe à 13,99 euros. L'option Disney+ Standard avec publicités se prend 1 euro par mois, passant ainsi à 3 euros, et 2 euros pour Disney+ Premium.Cet été, et un an après la dernière hausse des prix,-Disney+, Hulu et ESPN- , et ce, dès le mois d’octobre. Cette modification -qui a commencé par les Etats-Unis- sera très certainement suivi par le reste du monde. On sait donc à quoi s'attendre prochainement !Le prix de Disney+ avec publicité s'élève à 9,99 dollars par mois, soit une augmentation de 2 dollars (+25%). L'option sans publicité passe de 13,99 à 15,99 dollars par mois, et de 139,99 à 159,99 dollars par an (+14,3% pour les deux abonnements).A titre de comparaison,Avec son catalogue un peu moins fourni quantitativement (mais pas qualitativement), il reste aujourd'hui l'un des moins chers du marché.