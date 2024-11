Les films d'Apple TV+ bientôt sur les autres plateformes de streaming ?

Un changement de direction sur les films uniquement

Ted Lasso

The Morning Show

Un pari stratégique

Selon(pas Mark Gurman, mais un de ses collègues), Apple aurait recruté un cadre dédié à cette stratégie de licence.En revanche, les séries télévisées originales, commeou, ne seraient pas incluses dans ce plan pour le moment.Plusieurs réponses pourraient être apportées à ce revirement, à commencer par la réduction des coûts. Face aux pressions exercées par Tim Cook et Eddy Cue (qui veulent réduire un peu les dépenses de ces dernières années),(200 millions de dollars pour Napoléon). Cette ouverture permettrait d’accroitre la visibilité du service et de toucher un public plus large, en particulier à l’international, où le service a du mal à s’imposer face à des géants comme Netflix ou Disney+.. En effet, elle s’est orienté récemment vers, avec un accent croissant sur les séries en langues étrangères. Cependant,En concédant des licences à des réseaux internationaux, Apple pourrait renforcer la reconnaissance de sa marque tout en générant des revenus complémentaires.Bien que la licence puisse accroître la visibilité des films, elle pourrait également réduire l’exclusivité de la plateforme, ce qui était jusqu’à présent un argument clé pour attirer des abonnés.. Cette initiative pourrait aussi tenir compte de la nécessité de s’adapter à un marché du streaming de plus en plus compétitif.