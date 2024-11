Apple TV+ confirme un documentaire inédit sur ce groupe mythique des années 70

The Studio

offre une opportunité de succès étincelant ou de catastrophe de fin de carrière …/… c’est le travail que Matt a poursuivi toute sa vie, et cela pourrait très bien le détruire

Aux côtés de Seth Rogen, on pourra retrouver de nombreuses stars dont Catherine O'Hara (la maman du gamin qui a raté l’avion, lauréate d'un Primetime Emmy Award, d’un Screen Actors Guild Award et d’un Golden Globe Award), Kathryn Hahn, Ike Barinholtz et Chase Sui Wonders. Bryan Cranston, nominé aux Oscars et lauréat de plusieurs Primetime Emmy Award, apparaîtra en tant que guest star. Notons que Sethh Rogen possède plusieurs films à son actif, comme les comédies En cloque, mode d'emploi (2007), Nos pires voisins (2014) et Nos pires voisins 2 (2016). Il a également obtenu plusieurs rôles, notamment dans Freaks and Geeks.

Fleetwood Mac

Le film explorera comment les épreuves et les tribulations du groupe, sa résilience personnelle et sa dextérité musicale se sont combinées pour créer des chansons qui ont résisté à l’épreuve du temps et sont des chefs-d’œuvre durables. Il emmènera les fans à travers les hauts et les bas de leur brillante carrière, mettant en lumière les ingrédients exceptionnels que chaque membre a apporté à l’alchimie hors du commun de ce groupe – une union musicale, qui a vendu plus de 220 millions de disques dans le monde .

fasciné par la façon dont cette incroyable histoire de réussite musicale a vu le jour. Fleetwood Mac a réussi d’une manière ou d’une autre à fusionner leurs vies personnelles souvent chaotiques et presque opératiques dans leur propre histoire en temps réel, qui est ensuite devenue une légende. Ce sera un film sur la musique et les gens qui l’ont créée



Seth Rogen a droit aux honneurs du site web d’Apple , avec la bande annonce de saEn plus d’en être l’acteur principal, il sera également gratifié des rôles de scénariste, réalisateur et producteur exécutif. Dénommée, cette série de 10 épisodes d’une demi-heure chacun, sera diffusée à partir du, avec les deux premiers épisodes qui seront suivis d'un épisode chaque mercredi jusqu'au 21 mai 2025.. La série racontera lesde Matt Remick et son équipe avec desdans la poursuite toujours insaisissable de faire de grands films.On pourra ainsi assistermasquant des sentiments de panique sans fin, où chaque fête, visite sur le plateau, décision de casting, réunion de marketing et remise de prix leurParmi les belles annonces du jour . En effet, Apple Original Films vient d’annoncer qu'un documentaire sur les icônes légendaires du rock est en préparation.Le show sera réalisé par Frank Marshall et permettraet de leur parcours avec ses hauts et ses bas. Ce sont doncqui reviendront sur leur histoire sans compromis de plus de 50 ans, depuis leurs enregistrements et tournées à succès, avec des images inédites, de nouvelles interviews exclusives et des interviews d’archives de Christine McVie (décédée en novembre 2022), jusqu’à aujourd’hui.À ce sujet, Frank Marshall se ditLe film documentaire sera produit par The Kennedy/Marshall Company et White Horse Pictures. Pour l’heure, aucune date n’a été dévoilée mais l’attente sera de toute façon trop longue avant de pouvoir en profiter.