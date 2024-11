La suite de Wolf sur Apple TV+ est abandonnée... (mais pourquoi ?)

Mais pour quelles raisons ?

Killers of the Flower Moon

Wolfs est un carton !

Wolfs

Wolfs

Jon Watts -scénariste et réalisateur- a évoqué quelques différends irréconciliables avec Apple., Apple préférant miser sur une diffusion en streaming, et ce, sans concertation ni explication de sa part. Il aurait été mis devant le fait accompli une semaine avant la date -ce qui n'était pas du tout prévu à la base., qui avaient accepté des réductions de salaire pour garantir une large sortie en salles. Surpris par cette décision, Jon Watts a choisi de retourner l’avance reçue pour la suite., notammentde Martin Scorsese, qui aurait contribué à une réduction drastiques des budgets et des ambitions ciné-TV d’Apple. La firme semble désormais revoir ses priorités en mettant davantage l’accent sur le streaming que sur des sorties ambitieuses en salles.Sorti le 27 septembre,-le film de Jon Watts, avec Brad Pitt et George Clooney- a connu. Après quelques déboires, notamment par rapport à sa sortie en salles (enfin son absence), il s’agit d’un vrai blockbuster.Apple ne publie pas de chiffres d'audience pour Apple TV+. Mais d’après Deadline . Apparemment, il aurait un franc succès en Australie, au Brésil, au Canada, en Allemagne, en Italie, au Mexique, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Dans l'ensemble, il se murmure qu’il aurait battu "The Instigators", avec Matt Damon et Casey Affleck.est uneoù deux nettoyeurs professionnels sont affectés sur la même affaire. Les deux loups solitaires sont ainsi obligés de travailler ensemble, dans une spirale vite incontrôlable d'une manière à laquelle aucun des deux ne s'attendaient vraiment. Chaque seconde est une péripétie : les deux hommes s’entendront-ils à la fin ?