Comment profiter d'un mois gratuit à Apple TV+ pour le Black Friday ?

Conditions de l’offre

Comment en profiter ?

1. Rendez-vous sur le site Web d'Apple.

2. Connectez-vous avec votre compte Apple.

3. Activez l’essai gratuit avant le 29 novembre 2024.

Tous aux abris !

Il s'agit d', sans condition d'achat d'un produit éligible. Elle concerne aussi bien les nouveaux abonnés que les anciens qui veulent réactiver leur compte. Pour cela, il faudra activer un codeAttention toutefois, une fois le mois gratuit terminé, l’abonnement va se renouveler automatiquement au tarif mensuel en vigueur. Il est toutefois possible de l'annuler avant la fin de la période d’essai (vous pourrez en profiter jusqu'au bout et au delà de Noël).On en profite pour vous informer que, ce qui fera d'elle un cadeau de Noël idéal à glisser sous le sapin !. Les neuf autres épisodes seront mis en ligne par la suite tous les vendredis, avec un final prévu pour le 17 janvier 2025.Pour rappel, la série raconte l'histoire des dix mille derniers habitants de la planète, l, qui les protège du monde extérieur toxique et mortel. Cependant, personne ne sait réellement quand et pourquoi la structure a été construite et ceux qui tentent de le découvrir font face à des conséquences pour le moins fatales.une ingénieure qui cherche des réponses sur le meurtre d'un être cher et tombe sur un mystère bien plus profond qu'elle n'aurait pu l'imaginer, l'amenant à découvrir que si les mensonges ne vous tuent pas, la vérité le fera.