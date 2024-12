Golden Globes : quelles sont les 7 nominations pour Apple TV+ ?

Slow Horses

Disclaimer

Shrinking

des nominations et des espoirs

Slow Horses

Disclaimer

Best TV Female Performance in a Limited Series

Best TV Male Performance in a Limited Series

Shrinking

Best TV Supporting Male Comedy

Best TV Male Performance Comedy

le flop de la 81e

Killers of the Flower Moon

Règne de la terreur

Killers Of The Flower Moon: The Osage Murders And The Birth Of The FBI

Si on peut penser à un excellent score pour le service de streaming de Cupertino, on notera surtout que ce score est en nette baisse par rapport à l'an denier où Apple avait enregistré pas moins de 16 nominations.Ainsi,), alors que les deux acteurs Gary Oldman et Jack Lowden sont respectivement nominés dans les catégoriesetPour, on retrouve la talentueusedans la liste deset Kevin Kline pourEnfin, pourtroque son chapeau d'Indiana Jones pour s'allonger sur le divan, et surtout concourir au titre de, alors que son collèguel'est du côté desPour avoir la réponse, il faudra attendre l'année prochaine !(soit 02:00 du matin dans la nuit de dimanche à lundi chez nous) sur CBS et en streaming sur Paramount+ aux États-Unis.En début d'année, avait lieu la cérémonie des 81e Golden Globes à Los Angeles.. Le film avait reçu sept nominations -notamment pour Martin, Leonardo et Robert- et était en lice dans les catégories de meilleur film dramatique, de la meilleure musique et du meilleur scénario.Pour rappel, le film se situe dans les années 1920 en Oklahoma et relate une histoire vraie, celle des meurtres des membres de la nation Osage.Cette série de crimes est connue sous le nom de. Le film est d'ailleurs basé sur le livre de David Grann