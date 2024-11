Une nouvelle récompense pour les Gouttes de Dieu sur Apple TV

les Gouttes de Dieu

And the winner is...

The Newsreader

Yosi, the Regretful Spy

The Night Manager

Et pour l'avenir ?

et plus réussie que l'adaptation de Cat's eyes...

qui n’a jamais bu une goutte d’alcool

En compétition, les Gouttes de Dieu étaient en face de belles séries, comme(Australie, ABC),(Argentine, Amazon Prime Video) ou encore(Inde, Disney+/Hotstar). Ce prix met en lumièrePour rappel, cette adaptation franco-américano-japonaise du célèbre manga éponyme est produite par Legendary Television. Elle explore le monde de la gastronomie et des vins fins à travers une intrigue assez captivante ().L’histoire met en scène, pour hériter de l’extraordinaire collection de vins de son père, Alexandre Léger, lui-même expert mondial en vins. Ce duel repose sur des tests liés à la dégustation de vin, malgré le handicap de Camille,Du côté de la programmation à venir,, toujours avec Fleur Geffrier et Tomohisa Yamashita. Cette fois, Camille (Fleur Geffrier) et Issei (Tomohisa Yamashita) font une fois de plus face à un défi presque impossible : découvrir l'origine du vin le plus merveilleux du monde, un secret que même Alexandre Léger n'a pas réussi à percer.