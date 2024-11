Rupture actée pour Canal+ et Disney+

Divorce le 31 décembre 2024

Nous vous informons de l’arrêt de la distribution des chaînes Disney Channel, Disney Channel+1, Disney Junior, National Geographic, National Geographic Wild et du service Disney+ dans nos offres à compter du 31 décembre 2024.

À partir du 1er janvier 2025, les clients de Canal+ ne pourront plus regarder nos nouveaux films, ni accéder à Disney+ (plateforme de streaming intégrée à certaines offres, ndlr) ni à nos chaînes de télévision via leur abonnement ../.. Cependant, l'ensemble de nos productions - films, séries, documentaires - resteront accessibles à tous directement sur Disney+.

Pas d'effet de surprise

La plateforme de streaming deavait annoncé quitter de Canal+, et ce, dès le 1er janvier 2025. De son côté, le Français vient de prévenir ses abonnés de la fin de distribution des contenus de la petite souris via un message affiché sur l’espace abonné Canal.Dans le message on peut lire notammentEn effet, la fin du partenariat implique le retrait des nombreux films qu'elle possède. Ainsi les Disney, Marvel ou Pixar ne seront plus diffuséss sur Canal+ six mois après leur sortie en salles. Pour les nouveautés, il faudra donc attendre 17 mois après leur sortie en salles, en application de la chronologie des médias.. Un coup de maître à peine quelques mois avant son lancement en France. Or celui-ci -qui arrive à échéance fin décembre- comportait: l'intégration de Disney+ dans les offres de Canal, la diffusion prioritaire des films Disney sur Canal+ et la distribution des chaînes Disney Channel, Disney Junior, National Geographic, National Geographic Wild, Voyage et Fox Play.Sur cette période, le marché a considérablement évolué, notamment avec l'arrivée de très gros acteurs dans le monde du streaming, mais aussi de nouveaux contenus inédits rivalisant avec les jedis ou les supers héros. Dans ces conditions,, mais cette décision n'est guère surprenante, leur relation étant largement compromise depuis plusieurs mois pour des questions stratégiques et bien sûr financières.