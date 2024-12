Apple s'offre deux rendez-vous avec Anya Taylor-Joy

The Gorge

Notons que ce contenu est produit par, qui a déjà collaboré avec Apple (et). Basée sur un roman à succès, Lucky promet une intrigue captivante, mais surtout le retour de l'actrice britannico-américaine à la télévision.Cette dernière prend. Elle incarne une jeune femme, qui s’est éloignée de son passé criminel mais qui est forcée d'y replonger -une dernière fois. Son personnage est alors contraint de renouer avec ses instincts les plus dangereux.Avec son casting et la qualité des productions originales de Cupertino, on attend de découvrir la série avec impatience.On rappelle qu'à ce jour, les films, documentaires et séries d'Apple Original ont remportés, y compris la comédie Ted Lasso, lauréate de plusieurs Emmy Awards, et l'oscar du meilleur film pour CODA.Mais bien avant Lucky, les abonnés d'Apple TV+ retrouveront Anya Taylor-Joy à l’affiche duOn vous a d'ailleurs quelques images inédites de ce long métrage qui devrait également sortir en 2025.