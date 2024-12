Orange retire les chaines Disney à compter du 1er janvier 2025

Un retrait attendu

Quel Impact sur les abonnés Orange ?

Quelle Stratégie pour Disney ?

Le retrait des chaînes Disney Channel, Disney Junior, et des chaînes documentaires comme National Geographic et National Geographic Wild est la, affectant les abonnés Orange et d’autres opérateurs comme Free.Pour rappel,. Un coup de maître à peine quelques mois avant son lancement en France. Or celui-ci -qui arrive à échéance fin décembre- comportait: l'intégration de Disney+ dans les offres de Canal, la diffusion prioritaire des films Disney sur Canal+ et la distribution des chaînes Disney Channel, Disney Junior, National Geographic, National Geographic Wild, Voyage et Fox Play.Ces chaînes, très populaires auprès des familles et amateurs de documentaires , ne seront plus accessibles sur Orange TV dès, à moins d’un accord de dernière minute. Ce qui laisse finalement juste le temps d'en profiter à Noël.Pour le moment les abonnés d’Orange vont continuer de payer 5 € par mois pour le bouquet Famille by Canal, malgré la réduction du nombre de chaînes (qui passe donc de 43 à 37 à partir du 1er janvier 2025).Pour les récupérer, les solutions ne sont pas légions. ECette tendance reflète un bouleversement global du secteur audiovisuel, où les grands studios privilégient des modèles directs au consommateur.Cela pourrait encourager certains abonnés à se tourner vers Disney+ pour retrouver ces contenus, augmentant ainsi la concurrence avec les chaînes traditionnelles. En effet,Ainsi les Disney, Marvel ou Pixar ne seront plus diffuséss sur Canal+ six mois après leur sortie en salles. Pour les nouveautés, il faudra donc attendre 17 mois après leur sortie en salles, en application de la chronologie des médias.