Augmentation des abonnements : Disney envoie une petite piqûre de rappel

Il était une fois une augmentation pour 2025

Et le reste ?

Normalement en fonction de la date anniversaire de souscription de votre forfait,. Et normalement, la bascule se faisant au 1er janvier 2025, cela devrait arriver tout au long du mois de décembre.Le loup avait été levé il y a quelques mois, avec(par la suite on avait ensuite découvert la rupture entre Disney et Canal+). Ainsi, les abonnés devront payer entre un et deux euros de plus tous les mois s'ils veulent continuer à profiter des deux plateformes. Pour le moment, l'offre standard avec publicité n'est pas encore concernée par cette hausse.Sans tout détailler, l'offre Standard sans pub -la plus plebiscitée- passe de 8,99 à 9,99 euros par mois, l’offre Premium prend 2 euros et grimpe à 13,99 euros. L'option Disney+ Standard avec publicités se prend 1 euro par mois, passant ainsi à 3 euros, et 2 euros pour Disney+ Premium.Cet été, et un an après la dernière hausse des prix,-Disney+, Hulu et ESPN- , et ce, dès le mois d’octobre. Cette modification -qui a commencé par les Etats-Unis- sera très certainement suivie par le reste du monde. On sait donc à quoi s'attendre prochainement !Le prix de Disney+ avec publicité s'élève à 9,99 dollars par mois, soit une augmentation de 2 dollars (+25%). L'option sans publicité passe de 13,99 à 15,99 dollars par mois, et de 139,99 à 159,99 dollars par an (+14,3% pour les deux abonnements).A titre de comparaison,Avec son catalogue un peu moins fourni quantitativement (mais pas qualitativement), il reste aujourd'hui l'un des moins chers du marché.