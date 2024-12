des contenus pour les plus jeunes

Eva's Moon Wish

Urgences, façon Allemande

Surface, la suite !

. Basée sur les livres pour enfants Owl Diaries de Rebecca Elliott , cette série a captivé un large public. Eva, une hibou audacieuse et imaginative, partage ses aventures dans son journal tout en naviguant dans la vie dans le village boisé de Treetopington.Cette saison 2 mettra en avant des histoires comme le camping avec ses amis ou la sauvegarde d’événements communautaires, tout en explorant des thèmes d’entraide et de persévérance. Comme il est de tradition,dans lequel Eva aide un oriole perdu à retrouver sa famille, soulignant l’importance de la solidarité et de la communauté.Cette série est produite par Scholastic Entertainment, avec l’animation réalisée par le studio primé Brown Bag Films. Côté distribution, on retrouve les voix dedans le rôle principal etdans celui de la mère d’Eva. Les chansons originales sont composées par Fitz, du groupe Fitz and the Tantrums.Outre le divertissement, le but de cette série est d'inspirer les jeunes téléspectateurs à explorer leur créativité et à s’exprimer à travers l’écriture. L’implication du défunt, expert en écriture expressive, reflète notamment cette ambition éducative au sein des programmes d'Apple TV+.Apple TV+ vient de dévoiler la date de sortie de, un drame médical captivant, prévu pour le mercredi 26 février 2025. Cette série anglo-allemande, créée par Samuel Jefferson, ancien médecin des urgences devenu scénariste, et Viktor Jakovleski, promet une plongée intense dans les défis d’un hôpital berlinois.h. Face à un personnel hospitalier sous-payé et épuisé, elle tente d’instaurer des réformes nécessaires, mais se heurte à de nombreux obstacles. Dans un contexte où le système de santé devient de plus en plus implacable, l’équipe doit surmonter ses tensions pour sauver des vies., qui est également productrice exécutive de la série. Le premier épisode sera disponible le vendredi 21 février 2025 sur Apple TV+. Les épisodes suivants sortiront chaque vendredi, jusqu’au 11 avril 2025.Après une, Sophie (Gugu Mbatha-Raw) retourne à Londres pour découvrir les mystères de son passé. Ayant perdu ses souvenirs à la suite d’une blessure traumatique, elle utilise ses ressources volées pour s’intégrer à la haute société britannique.Au fil de son enquête, Sophie se rapproche d’une héritière influente, mais son monde bascule lorsqu’un journaliste surgit et révèle qu’ils collaboraient autrefois pour exposer un scandale majeur.