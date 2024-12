Encore une série d'Apple TV+ parmi les meilleures de 2024

Sur le divan

Shrinking Saison 2

Shrinking

Chaque année, l’AFI sélectionne. Ce classement met en lumière des œuvres remarquables pour leur. Shrinking figure parmi les productions télévisées de 2024 ayant laissé une empreinte significative.Créée par Bill Lawrence, Brett Goldstein et Jason Segel,, confronté à des défis personnels et professionnels. Ce dernier commence à enfreindre les règles et à dire à ses clients exactement ce qu'il pense. Ignorant sa formation et son éthique, il apporte d'énormes changements tumultueux à la vie des gens... y compris la sienne. Avec des performances saluées, notamment, la série allie humour et émotion dans un mélange qui a captivé les critiques et le public.Dans le même temps,, la suite des aventures de Jason Segel et Harrison Ford. Si la première mondiale a été révélée le 16 octobre dernier (avec les deux premiers épisodes, suivis d'un nouvel épisode hebdomadaire, tous les mercredis jusqu'au 25 décembre 2024), Cupertino n’avait pas manqué l’occasion de