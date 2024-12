Pour ceux qui ne peuvent attendre, voici le nouveau trailer Severance Saison 2 !

Rendez-vous le 17 janvier 2025

Severance, une série à succès !

Cette série dramatique, saluée pour son intrigue captivante et ses performances exceptionnelles, fait son retour après une pause prolongée de trois ans, due notammentCet été, on apprenait, la date de sortie de la saison 2 de Severance ! Après bien des teasers notamment sur X,et avait fini par publier une petite vidéo, confirmant la suite et la date -lointaine- de sa diffusion !, par la suite il faudra attendre tous les vendredis jusqu'au 21 marsQuelques semaines après,Entre un petit clin d'oeil en sortant de l'ascenseur et une succession de plans rapides et d'images farfelues, on n'y apprend... rien du tout. Mais c'est là tout le charme du teaser...Pour rappel,, dont les employés ne se remémorent absolument pas de leur vie personnelle pendant qu'ils sont au travail. Inversement, ils n'ont aucun souvenir de leur lieu de travail lorsqu'ils sont absents du bureau.Cette série créée par Dan Erickson, est portée à l'écran par les talentueux, Britt Lower, Tramell Tillman, Zach Cherry, mais aussi Christopher Walken n'a eu de cesse de capturer l'attention. Diffusée pour la première fois il y a plus de 1000 jours, elle a captivé les téléspectateurs avec son concept unique, explorant la séparation radicale entre vie personnelle et professionnelle à travers des employés d’une mystérieuse entreprise. La finale a été acclamé et a obtenuDurant l’intervalle entre les deux saisons, Severance a continué de recevoir des éloges et a consolidé sa place parmi les séries les plus appréciées sur Apple TV+. Sa première saison a été saluée pour son ambiance dystopique, ses mystères captivants et ses thèmes explorant l’identité et l’éthique du travail.