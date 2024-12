Apple TV+ programme un film qui fait très peur pour la Saint Valentin [vidéo]

Bloody Valentine ?

Deux agents de haute volée sont nommés à des postes dans des tours de garde situées de chaque côté d'une gorge classifiée secret-défense, qui protège le monde d'un mal mystérieux qui se cache à l'intérieur. Ils se lient à distance tout en essayant de rester vigilants pour se défendre contre un ennemi inatense. Lorsque la menace apocalyptique leur est révélée, ils doivent travailler ensemble testant leur résistance physique et mentale pour garder le secret dans la gorge avant qu'il ne soit trop tard.

Quelques grammes de finesse dans un monde de...

Waiting for Superman

. En effet, pour la Saint Valentin, Apple nous prépare un contenu un peu spécial, à mi-chemin entre le thriller et le film d'horreur, porté par. Mais il parait qu'on devrait toutefois avoir droit à une petite dose de romance !Le film sera réalisé par, connu pour, ou, sorti en 2016. Après, on notera sa prédilection pour les films d'horreur avec par exemple le sordide(2012), puisen 2014.Apple TV+ ne renonce pas à quelques grammes de finesse, avecun film un peu plus doux,. Ce dernier devrait vous êtes familier, puisqu'il est surtout connu pour son rôle de Roy Kent dans Ted Lasso. Notons qu'il joue également dans, une autre série Apple TV+ qu'il a co-créée avec le créateur de Lasso.Le film est produit/co-réalisé par Nyle DiMarco () et Davis Guggenheim ().