L'Apocalypse revient sur Apple TV pour deux saisons supplémentaires !

Encore deux saisons dans le Silo

Silo

Avec les deux derniers chapitres de 'Silo', nous avons hâte de donner aux fans de la série une conclusion incroyablement satisfaisante aux nombreux mystères et aux questions sans réponse contenus dans les murs de ces silos

L'histoire du silo

Attention cette vidéo contient de GROS SPOILERS de la saison 1

(vous êtes prévenus si vous cliquez dessus ! )

Apple a annoncé aujourd'hui le renouvellement de sa série de science-fiction, et ce, pourEt ce sera tout puisque Cupertino a confirmé que la quatrième saison sera la dernière de la série.Pour le showrunner et producteur exécutif Graham Yost, ce renouvellement permettra d'acheter l'arc narratif !Pour rappel, la série raconte l'histoire des dix mille derniers habitants de la planète, l, qui les protège du monde extérieur toxique et mortel. Cependant, personne ne sait réellement quand et pourquoi la structure a été construite et ceux qui tentent de le découvrir font face à des conséquences pour le moins fatales.une ingénieure qui cherche des réponses sur le meurtre d'un être cher et tombe sur un mystère bien plus profond qu'elle n'aurait pu l'imaginer, l'amenant à découvrir que si les mensonges ne vous tuent pas, la vérité le fera.En plus de, la deuxième saison de Silo mettra également en vedette Tim Robbins, Harriet Walter, Chinaza Uche, Avi Nash, Alexandria Riley, Shane McRae, Remmie Milner, Clare Perkins, Billy Postlethwaite, Rick Gomez, Caitlin Zoz, Tanya Moodie et Iain Glen. La série est produite pour Apple TV+ par Apple Studios et par Yost, Michael Dinner, Nina Jack, Joanna Thapa, Ferguson, Morten Tyldum, Howey, Fred Golan, Rémi Aubuchon et AMC Studios.