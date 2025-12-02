Canal+ lance une offre à 15,99 euros avec publicité et ajoute le replay pour les abonnés Free
La chaîne cryptée dévoile une nouvelle formule sans engagement centrée sur le direct et le replay avec publicité. En parallèle, les abonnés Freebox Ultra bénéficient désormais du replay Canal+ sans surcoût, une évolution qui concerne aussi les Freebox Pop et Ultra Essentiel en option.
Canal+ vient de lancer
En parallèle, Free fait évoluer son partenariat avec Canal+. L'offre
Le timing n'est pas anodin. Canal+ met en avant plusieurs sorties attendues accessibles via ce nouveau replay : Minecraft, Mickey 17, Dragons dès le 25 décembre, et Mission : Impossible – The Final Reckoning à partir du 1er janvier. Côté séries, les abonnés pourront rattraper L'Heure zéro inspirée d'Agatha Christie, Les Sentinelles ou encore la saison 2 de Loups Garous prévue le 5 décembre. Free ne précise pas la durée exacte pendant laquelle les contenus restent disponibles en replay, se contentant de mentionner une
C'est une bonne nouvelle pour les abonnés Freebox Ultra, qui gagnent un vrai service sans débourser un centime de plus. L'offre Canal+ La Chaîne à 15,99 euros reste intéressante pour ceux qui veulent l'essentiel sans s'engager, même si la présence de publicité et la limitation en HD peuvent refroidir certains. On note que Canal+ s'aligne sur la tendance des formules avec pub initiée par Netflix et Disney+, signe que le modèle fait ses preuves. Par contre, difficile de savoir si ce
Une offre allégée avec publicité
Canal+ La Chaîne, une formule à 15,99 euros par mois sans engagement. Cette offre donne accès au direct de la chaîne principale ainsi qu'à un replay dit
de courte durée, avec une présence publicitaire plus marquée que sur les formules classiques. Le catalogue reste intéressant : films en première diffusion 6 mois après leur sortie en salle, séries originales comme la saison 3 de Validé, et une sélection sportive comprenant un match de Ligue des Champions par journée, de la Premier League, du Top 14, de la F1 et du MotoGP. Les 25 chaînes de la TNT sont également incluses en direct et en replay. Par contre, il faudra se contenter de la qualité HD, sans accès à l'UHD HDR réservée aux offres premium.
Le replay arrive sur Freebox
Canal+ La Chaîne En Live, jusqu'ici limitée au direct, devient
Canal+ La Chaîneet intègre désormais le service de replay. Les abonnés Freebox Ultra en bénéficient automatiquement et sans surcoût. Pour les clients Freebox Pop et Freebox Ultra Essentiel, le service reste disponible gratuitement pendant les 3 premiers mois suivant l'activation de la ligne, puis bascule vers un abonnement à 15,99 euros par mois facturé directement par Canal+. Le replay fonctionne via l'application Canal+, accessible sur la box comme sur smartphone, tablette ou ordinateur.
Des contenus de décembre en ligne de mire
courte durée.
On en dit quoi ?
replay de courte duréesignifie 24 heures, 3 jours ou une semaine. À quand une communication claire sur la durée réelle de disponibilité des contenus ?