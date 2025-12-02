Actualité
TV

Canal+ lance une offre à 15,99 euros avec publicité et ajoute le replay pour les abonnés Free

Par Vincent Lautier - Publié le

1 commentaire
La chaîne cryptée dévoile une nouvelle formule sans engagement centrée sur le direct et le replay avec publicité. En parallèle, les abonnés Freebox Ultra bénéficient désormais du replay Canal+ sans surcoût, une évolution qui concerne aussi les Freebox Pop et Ultra Essentiel en option.

Canal+ lance une offre à 15,99 euros avec publicité et ajoute le replay pour les abonnés Free


Une offre allégée avec publicité



Canal+ vient de lancer Canal+ La Chaîne, une formule à 15,99 euros par mois sans engagement. Cette offre donne accès au direct de la chaîne principale ainsi qu'à un replay dit de courte durée, avec une présence publicitaire plus marquée que sur les formules classiques. Le catalogue reste intéressant : films en première diffusion 6 mois après leur sortie en salle, séries originales comme la saison 3 de Validé, et une sélection sportive comprenant un match de Ligue des Champions par journée, de la Premier League, du Top 14, de la F1 et du MotoGP. Les 25 chaînes de la TNT sont également incluses en direct et en replay. Par contre, il faudra se contenter de la qualité HD, sans accès à l'UHD HDR réservée aux offres premium.

Le replay arrive sur Freebox



En parallèle, Free fait évoluer son partenariat avec Canal+. L'offre Canal+ La Chaîne En Live, jusqu'ici limitée au direct, devient Canal+ La Chaîne et intègre désormais le service de replay. Les abonnés Freebox Ultra en bénéficient automatiquement et sans surcoût. Pour les clients Freebox Pop et Freebox Ultra Essentiel, le service reste disponible gratuitement pendant les 3 premiers mois suivant l'activation de la ligne, puis bascule vers un abonnement à 15,99 euros par mois facturé directement par Canal+. Le replay fonctionne via l'application Canal+, accessible sur la box comme sur smartphone, tablette ou ordinateur.

Canal+ lance une offre à 15,99 euros avec publicité et ajoute le replay pour les abonnés Free


Des contenus de décembre en ligne de mire



Le timing n'est pas anodin. Canal+ met en avant plusieurs sorties attendues accessibles via ce nouveau replay : Minecraft, Mickey 17, Dragons dès le 25 décembre, et Mission : Impossible – The Final Reckoning à partir du 1er janvier. Côté séries, les abonnés pourront rattraper L'Heure zéro inspirée d'Agatha Christie, Les Sentinelles ou encore la saison 2 de Loups Garous prévue le 5 décembre. Free ne précise pas la durée exacte pendant laquelle les contenus restent disponibles en replay, se contentant de mentionner une courte durée.

Canal+ lance une offre à 15,99 euros avec publicité et ajoute le replay pour les abonnés Free


On en dit quoi ?



C'est une bonne nouvelle pour les abonnés Freebox Ultra, qui gagnent un vrai service sans débourser un centime de plus. L'offre Canal+ La Chaîne à 15,99 euros reste intéressante pour ceux qui veulent l'essentiel sans s'engager, même si la présence de publicité et la limitation en HD peuvent refroidir certains. On note que Canal+ s'aligne sur la tendance des formules avec pub initiée par Netflix et Disney+, signe que le modèle fait ses preuves. Par contre, difficile de savoir si ce replay de courte durée signifie 24 heures, 3 jours ou une semaine. À quand une communication claire sur la durée réelle de disponibilité des contenus ?


Offre Black Friday sur le SolarFlow 2400 AC !

Offre Black Friday sur le SolarFlow 2400 AC !
Alimentez votre balcon plus intelligemment - La première unité intégrée de stockage d’énergie pour balcon, pilotée par l’IA.