Fire TV : Amazon bloque les applications de piratage, même installées manuellement
Par Vincent Lautier - Publié le
Amazon passe à l'offensive contre le streaming illégal. Les Fire TV Stick affichent désormais des alertes avant de bloquer totalement les applications liées au piratage, y compris celles installées en sideloading. La France et l'Allemagne sont les premiers pays concernés.
Depuis quelques jours, les utilisateurs de Fire TV qui lancent certaines applications voient apparaître un message d'avertissement. Un triangle blanc frappé d'un point d'exclamation signale que l'application fournit un accès à des contenus non licenciés et qu'elle sera prochainement désactivée. Pour l'instant, deux options s'offrent à l'utilisateur : ouvrir l'application malgré tout ou la désinstaller. Cette phase de tolérance est temporaire. Amazon remplacera bientôt cet avertissement par un blocage pur et simple qui empêchera le lancement de l'application.
Amazon s'appuie sur la liste noire maintenue par l'Alliance for Creativity and Entertainment, un consortium qui regroupe plus de 50 acteurs majeurs du secteur, dont Disney, Netflix, Paramount, Warner Bros. et Sony Pictures. Les Fire TV comparent désormais les applications installées avec cette base de données régulièrement mise à jour. C'est la première fois qu'Amazon s'attaque directement au piratage de contenus en bloquant des applications installées en dehors de l'Appstore. Jusqu'ici, la firme se contentait de blacklister les launchers alternatifs ou les logiciels malveillants.
Inutile de chercher à contourner le blocage avec un VPN. La restriction ne s'applique pas au niveau du réseau, mais directement sur le système d'exploitation de l'appareil. Qu'importe votre localisation virtuelle, l'application sera tout simplement empêchée de se lancer. Amazon prépare d'ailleurs un changement plus radical avec Vega OS, un nouveau système qui équipe déjà le Fire TV Stick 4K. Contrairement à Fire OS basé sur Android, Vega OS rend le sideloading architecturalement impossible. Seules les applications validées par Amazon pourront être installées.
On voit bien qu'Amazon cherche à redorer son image auprès des ayants droit. Au Royaume-Uni, plus de 30 % des flux de streaming illégaux proviennent des Fire Stick selon The Athletic, ce qui représente 4,7 millions d'utilisateurs. Le blocage touche tous les appareils, anciens comme récents, via une simple mise à jour. Les utilisateurs légitimes de Netflix, Disney+ ou Prime Video ne remarqueront rien. Par contre, ceux qui ont transformé leur Fire Stick en box IPTV vont devoir revoir leurs habitudes. On espère surtout qu'Amazon ne va pas finir par bloquer Plex…
Un blocage en deux temps
Depuis quelques jours, les utilisateurs de Fire TV qui lancent certaines applications voient apparaître un message d'avertissement. Un triangle blanc frappé d'un point d'exclamation signale que l'application fournit un accès à des contenus non licenciés et qu'elle sera prochainement désactivée. Pour l'instant, deux options s'offrent à l'utilisateur : ouvrir l'application malgré tout ou la désinstaller. Cette phase de tolérance est temporaire. Amazon remplacera bientôt cet avertissement par un blocage pur et simple qui empêchera le lancement de l'application.
Une collaboration avec l'industrie du divertissement
Amazon s'appuie sur la liste noire maintenue par l'Alliance for Creativity and Entertainment, un consortium qui regroupe plus de 50 acteurs majeurs du secteur, dont Disney, Netflix, Paramount, Warner Bros. et Sony Pictures. Les Fire TV comparent désormais les applications installées avec cette base de données régulièrement mise à jour. C'est la première fois qu'Amazon s'attaque directement au piratage de contenus en bloquant des applications installées en dehors de l'Appstore. Jusqu'ici, la firme se contentait de blacklister les launchers alternatifs ou les logiciels malveillants.
Un VPN ne servira à rien
Inutile de chercher à contourner le blocage avec un VPN. La restriction ne s'applique pas au niveau du réseau, mais directement sur le système d'exploitation de l'appareil. Qu'importe votre localisation virtuelle, l'application sera tout simplement empêchée de se lancer. Amazon prépare d'ailleurs un changement plus radical avec Vega OS, un nouveau système qui équipe déjà le Fire TV Stick 4K. Contrairement à Fire OS basé sur Android, Vega OS rend le sideloading architecturalement impossible. Seules les applications validées par Amazon pourront être installées.
On en dit quoi ?
On voit bien qu'Amazon cherche à redorer son image auprès des ayants droit. Au Royaume-Uni, plus de 30 % des flux de streaming illégaux proviennent des Fire Stick selon The Athletic, ce qui représente 4,7 millions d'utilisateurs. Le blocage touche tous les appareils, anciens comme récents, via une simple mise à jour. Les utilisateurs légitimes de Netflix, Disney+ ou Prime Video ne remarqueront rien. Par contre, ceux qui ont transformé leur Fire Stick en box IPTV vont devoir revoir leurs habitudes. On espère surtout qu'Amazon ne va pas finir par bloquer Plex…