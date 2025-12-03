Fire TV : Amazon bloque les applications de piratage, même installées manuellement

On en dit quoi ?



On voit bien qu'Amazon cherche à redorer son image auprès des ayants droit. Au Royaume-Uni, plus de 30 % des flux de streaming illégaux proviennent des Fire Stick selon The Athletic, ce qui représente 4,7 millions d'utilisateurs. Le blocage touche tous les appareils, anciens comme récents, via une simple mise à jour. Les utilisateurs légitimes de Netflix, Disney+ ou Prime Video ne remarqueront rien. Par contre, ceux qui ont transformé leur Fire Stick en box IPTV vont devoir revoir leurs habitudes. On espère surtout qu'Amazon ne va pas finir par bloquer Plex…