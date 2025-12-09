Apple TV se moque de Warner Bros et veut s'offrir les Golden Globes
Par Laurence - Publié le
Loin de la bataille pour s'emparer de Warner Bross, Apple TV continue de s’affirmer comme un acteur central du streaming. Avec quatorze nominations aux Golden Globes 2025, la plateforme double presque son score de l’année dernière et place trois de ses séries dans la catégorie reine. Cette année, un nouvel outsider fait une percée remarquée : Pluribus, la création politique ambitieuse d’Apple.
Le fait marquant de cette édition est sans conteste l’omniprésence d’Apple dans la catégorie Best Television Series – Drama, où la firme place trois productions sur six : Severance (toujours aussi influente et saluée pour son univers oppressant), Slow Horses désormais pilier du streaming britannique et Pluribus, qui s’impose comme la grande révélation de l’année.
Nouvelle venue dans le catalogue Apple TV, Pluribus est rapidement devenue un phénomène. Une âme solitaire se découvre être la seule personne malheureuse (consciente) sur Terre. Autour d’elle, l’humanité entière a été frappée par une mystérieuse contagion d’euphorie collective. Elle récupère une double nomination : meilleure série dramatique, mais aussi Best Television Series — Musical or Comedy, tant son ton oscille entre noirceur politique et ironie grinçante.
Rhea Seehorn décroche une nomination pour Best Female Actor in a Drama, où elle se retrouve face à Britt Lower de Severance. Même situation dans la catégorie Best Supporting Male Actor, où Tramell Tillman affronte Billy Crudup (The Morning Show). Apple se retrouve ainsi concurrente d’elle-même dans plusieurs catégories, symptôme d’un catalogue en pleine puissance.
Autres nominations marquantes, on notera Gary Oldman en lice pour Best Actor in a Drama grâce à Slow Horses, Seth Rogen qui est nommé pour Best Actor in a Comedy pour The Studio et enfin Catherine O’Hara, nommée en Best Supporting Female Actor.
Côté cinéma, F1: Le Film brille, sans pour autant décrocher le titre suprême ! Le film événement d’Apple manque la nomination pour Best Picture, mais décroche deux distinctions importantes, celle de Meilleure musique originale (signée Hans Zimmer) et celle de Cinematic and Box Office Achievement, qui récompense les films les plus influents commercialement.
Avec cette nouvelle salve de nominations, Apple TV+ confirme son positionnement : une plateforme qui mise sur la qualité, attire les grands talents et occupe désormais une place équivalente à HBO, Netflix ou Amazon dans la bataille du prestige. Les gagnants seront annoncés le 11 janvier, en direct sur CBS et Paramount+. Quoi qu’il arrive, Apple a déjà réussi son pari : s’imposer comme l’un des studios les plus consistants du moment.
Trois séries Apple dans la catégorie phare
Le fait marquant de cette édition est sans conteste l’omniprésence d’Apple dans la catégorie Best Television Series – Drama, où la firme place trois productions sur six : Severance (toujours aussi influente et saluée pour son univers oppressant), Slow Horses désormais pilier du streaming britannique et Pluribus, qui s’impose comme la grande révélation de l’année.
Nouvelle venue dans le catalogue Apple TV, Pluribus est rapidement devenue un phénomène. Une âme solitaire se découvre être la seule personne malheureuse (consciente) sur Terre. Autour d’elle, l’humanité entière a été frappée par une mystérieuse contagion d’euphorie collective. Elle récupère une double nomination : meilleure série dramatique, mais aussi Best Television Series — Musical or Comedy, tant son ton oscille entre noirceur politique et ironie grinçante.
Duel de choc chez Apple
Rhea Seehorn décroche une nomination pour Best Female Actor in a Drama, où elle se retrouve face à Britt Lower de Severance. Même situation dans la catégorie Best Supporting Male Actor, où Tramell Tillman affronte Billy Crudup (The Morning Show). Apple se retrouve ainsi concurrente d’elle-même dans plusieurs catégories, symptôme d’un catalogue en pleine puissance.
Autres nominations marquantes, on notera Gary Oldman en lice pour Best Actor in a Drama grâce à Slow Horses, Seth Rogen qui est nommé pour Best Actor in a Comedy pour The Studio et enfin Catherine O’Hara, nommée en Best Supporting Female Actor.
Côté cinéma, F1: Le Film brille, sans pour autant décrocher le titre suprême ! Le film événement d’Apple manque la nomination pour Best Picture, mais décroche deux distinctions importantes, celle de Meilleure musique originale (signée Hans Zimmer) et celle de Cinematic and Box Office Achievement, qui récompense les films les plus influents commercialement.
qu'en penser ?
Avec cette nouvelle salve de nominations, Apple TV+ confirme son positionnement : une plateforme qui mise sur la qualité, attire les grands talents et occupe désormais une place équivalente à HBO, Netflix ou Amazon dans la bataille du prestige. Les gagnants seront annoncés le 11 janvier, en direct sur CBS et Paramount+. Quoi qu’il arrive, Apple a déjà réussi son pari : s’imposer comme l’un des studios les plus consistants du moment.