Apple TV se moque de Warner Bros et veut s'offrir les Golden Globes

qu'en penser ?



Avec cette nouvelle salve de nominations, Apple TV+ confirme son positionnement : une plateforme qui mise sur la qualité, attire les grands talents et occupe désormais une place équivalente à HBO, Netflix ou Amazon dans la bataille du prestige. Les gagnants seront annoncés le 11 janvier, en direct sur CBS et Paramount+. Quoi qu’il arrive, Apple a déjà réussi son pari : s’imposer comme l’un des studios les plus consistants du moment.