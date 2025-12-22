Thriller, humour noir et hôpital : que réserve cette nouvelle série d'Apple TV ?
Apple continue d’étoffer son catalogue de créations originales. La firme a officialisé l’adaptation de Beat the Reaper, le roman culte de Josh Bazell publié en 2009. Le projet prendra la forme d’une dramédie et sera porté par Will Poulter, qui en sera à la fois l’acteur principal et l’un des producteurs exécutifs.
Beat the Reaper suit le parcours de Peter Brown, un jeune interne en médecine talentueux, affecté à l’un des pires hôpitaux de Boston. Mais derrière cette façade se cache un passé bien plus sombre, que le personnage s’efforce d’enterrer. Lorsqu’un patient le reconnaît et menace de faire ressurgir cette ancienne vie, Peter Brown se retrouve embarqué dans une course contre la montre.
Selon le synopsis dévoilé par Apple, le héros dispose de huit heures pour échapper à la fois à des agents gouvernementaux, des tueurs de la mafia, des chirurgiens douteux et une série d’ennemis issus de son ancienne existence criminelle. Un mélange de thriller, d’humour noir et de tension permanente, fidèle à l’esprit du roman original.
La série est développée par Apple Studios en partenariat avec New Regency, un studio déjà bien connu pour ses productions haut de gamme. Le poste de showrunner a été confié à Sam Catlin, scénariste et producteur reconnu pour son travail sur Breaking Bad et plus récemment Sugar. Celui-ci officiera également en tant que producteur exécutif, aux côtés de Poulter.
Will Poulter, récemment remarqué dans The Bear et Black Mirror, incarnera le rôle principal du Dr Peter Brown. Pour l’instant, aucun autre membre du casting n’a été annoncé. Apple n’a pas non plus communiqué de calendrier précis concernant le début du tournage ou la date de diffusion de la série.
Lire le lire Beat The Reaper
Avec Beat the Reaper, Apple TV+ confirme sa stratégie : miser sur des adaptations littéraires solides, des talents reconnus et des productions premium. La plateforme, proposée à 12,99 € par mois, continue de s’imposer avec des séries à succès comme Severance, Silo, The Morning Show, Shrinking ou encore Pluribus, sans oublier des projets cinéma ambitieux comme F1 The Movie.
