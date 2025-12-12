Grosse promo sur les vidéoprojecteurs Valerion : profitez du meilleur prix !

VisionMaster : une même plateforme, plusieurs déclinaisons

La série VisionMaster est dotée du laser RVB triple, d’une luminosité de 2,500 à 3,000 lumens ISO et d’un contraste jusqu’à 15 000:1. Elle s’adresse à ceux qui veulent transformer leur espace de vie en salle de projection raffinée. Son optique avancée (zoom optique, lens shift vertical) et sa compatibilité Dolby Vision, HDR10+ ou IMAX Enhanced apportent une touche haut de gamme, mêlant performance technique et esthétique épurée pour un home cinéma d’exception.

Pour le Home Cinema et les joueurs

Compacte et facile à installer, la série StreamMaster associe technologie 4K UHD et laser RVB triple. Avec 1 650 à 2 000 lumens ISO, un contraste de 10 000:1 et un espace colorimétrique REC.2020 à 110%, elle privilégie une image riche et colorée, tout en offrant une latence de seulement 4 ms en 1080p / 240 Hz pour un usage gaming fluide. Elle offre une grande polyvalence pour un usage intensif.

Les modèles VisionMaster Pro et Pro 2 incarnentLe Pro 2, notamment, revendique 3 000 ISO lumens, un contraste dynamique de 15 000:1, un zoom optique 0,9–1,5×, et une fluidité redoutable avec un input lag de 4 ms en 1080p/240 Hz. Le Pro est une version légèrement plus modeste mais plus accessible, avec des critères un peu plus sages en luminosité mais conservant les grandes lignes technologiques de la gamme.De leur côté, les modèles StreamMaster Plus et Plus 2 visent. Le Plus 2 a été salué dans les tests : capable de performances solides même en conditions lumineuses difficiles, il conserve l’ADN laser RGB triple et un rendu colorimétrique très convaincant. Le Plus (modèle de base) se positionne comme porte d’entrée dans l’écosystème, avec des compromis raisonnables pour ceux qui veulent goûter aux performances offertes par le constructeur sans exploser le budget.