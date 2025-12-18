Adieu la télévision : les Oscars arrivent sur YouTube

Un tournant majeur pour une institution du cinéma

Source Nielsen et The Hollywood Reporter

YouTube, nouvelle maison globale des Oscars

la plateforme la plus puissante au monde

Image Académie des Oscars

Une stratégie tournée vers le streaming et les créateurs

Qu'en penser ?



Forcément ce partenariat annonce les prémices d'un nouveau modèle économique en gestation. Cette diffusion mondiale pourrait également permettre à l’Académie de revoir sa stratégie commerciale. À l’image du Comité international olympique, elle pourrait développer des partenariats globaux avec de grandes marques internationales, en complément des revenus publicitaires générés par YouTube.



En quittant la télévision classique, les Oscars tournent une page de leur histoire tout en tentant d’assurer leur avenir. Est-ce que ce changement de plateforme suffira à moderniser un format souvent jugé trop long et trop rigide, ou s’il marquera surtout l’entrée définitive de l’un des derniers grands bastions du spectacle télévisé dans l’ère du streaming et des créateurs.

. Mais passé ce cap symbolique, l’événement sera proposé gratuitement en direct sur YouTube, accessible à, ainsi qu’aux abonnés de YouTube TV sur le marché américain.Depuis 1976,, faisant de la cérémonie l’un des piliers des grands rendez-vous télévisés américains. Mais l’érosion continue des audiences et la montée en puissance du streaming ont progressivement fragilisé ce modèle. Si les Oscars ont généré environ 150 millions de dollars de revenus lors du dernier exercice fiscal de l’Académie – principalement grâce aux droits TV –,Disney, dont la fenêtre d’exclusivité pour renégocier les droits a expiré plus tôt cette année, n’aurait. Des tensions existaient également de longue date entre ABC et l’Académie, notamment sur la durée de la cérémonie et le nombre de catégories diffusées en direct.La plateforme, qui ambitionne de devenir, selon les mots de son CEO Neal Mohan, s’offre l’événement de cinéma le plus regardé de la planète. Au-delà de la cérémonie elle-même,: tapis rouge, coulisses, annonces des nominations, Governors Awards, Student Academy Awards, cérémonies techniques et scientifiques, interviews, podcasts et programmes éducatifs.participera également au partenariat en soutenant le musée de l’Académie, avec la numérisation et la mise en ligne d’une partie des 52 millions de pièces de ses collections., un secteur sur laquelle elle n'est pas vraiment en avance. En effet, les Oscars n’ont été diffusés en streaming que très récemment, avec u. YouTube, comme Netflix, offre une portée mondiale et une puissance de diffusion que les chaînes traditionnelles peinent désormais à égaler.. YouTube devrait offrir à de nombreux vidéastes un accès privilégié à l’événement, notamment sur le tapis rouge, et potentiellement au sein même du Dolby Theatre. Une approche participative qui vise à rajeunir l’audience et à amplifier la conversation autour de la cérémonie sur les réseaux.