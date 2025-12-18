Adieu la télévision : les Oscars arrivent sur YouTube
Par Laurence - Publié le
C’est un basculement historique pour l’industrie du divertissement. L’Académie des Oscars a annoncé un partenariat inédit avec YouTube, qui deviendra le diffuseur exclusif mondial de la cérémonie à partir de 2029, et ce jusqu’en 2033. Pour la première fois depuis la toute première retransmission en 1953, les Oscars ne seront plus diffusés sur une chaîne de télévision traditionnelle.
Un tournant majeur pour une institution du cinéma
Aux États-Unis, la cérémonie restera diffusée sur ABC – propriété de Disney – jusqu’à la 100ᵉ édition prévue en 2028. Mais passé ce cap symbolique, l’événement sera proposé gratuitement en direct sur YouTube, accessible à plus de deux milliards d’utilisateurs dans le monde, ainsi qu’aux abonnés de YouTube TV sur le marché américain.
Depuis 1976, ABC assurait la production et la diffusion des Oscars, faisant de la cérémonie l’un des piliers des grands rendez-vous télévisés américains. Mais l’érosion continue des audiences et la montée en puissance du streaming ont progressivement fragilisé ce modèle. Si les Oscars ont généré environ 150 millions de dollars de revenus lors du dernier exercice fiscal de l’Académie – principalement grâce aux droits TV –, leur rentabilité n’est plus celle d’autrefois.
Disney, dont la fenêtre d’exclusivité pour renégocier les droits a expiré plus tôt cette année, n’aurait pas souhaité surenchérir pour un programme jugé de plus en plus coûteux et moins attractif en audience. Des tensions existaient également de longue date entre ABC et l’Académie, notamment sur la durée de la cérémonie et le nombre de catégories diffusées en direct.
YouTube, nouvelle maison globale des Oscars
Pour YouTube, ce partenariat représente un coup stratégique majeur. La plateforme, qui ambitionne de devenir
la plateforme la plus puissante au monde, selon les mots de son CEO Neal Mohan, s’offre l’événement de cinéma le plus regardé de la planète. Au-delà de la cérémonie elle-même, YouTube diffusera également un large écosystème de contenus liés aux Oscars : tapis rouge, coulisses, annonces des nominations, Governors Awards, Student Academy Awards, cérémonies techniques et scientifiques, interviews, podcasts et programmes éducatifs.
Google Arts & Culture participera également au partenariat en soutenant le musée de l’Académie, avec la numérisation et la mise en ligne d’une partie des 52 millions de pièces de ses collections.
Une stratégie tournée vers le streaming et les créateurs
Ce choix confirme la volonté de l’Académie d’accélérer sa transition vers le numérique, un secteur sur laquelle elle n'est pas vraiment en avance. En effet, les Oscars n’ont été diffusés en streaming que très récemment, avec une première sur Hulu cette année. YouTube, comme Netflix, offre une portée mondiale et une puissance de diffusion que les chaînes traditionnelles peinent désormais à égaler.
Autre élément clé de cette stratégie : l’intégration des créateurs. YouTube devrait offrir à de nombreux vidéastes un accès privilégié à l’événement, notamment sur le tapis rouge, et potentiellement au sein même du Dolby Theatre. Une approche participative qui vise à rajeunir l’audience et à amplifier la conversation autour de la cérémonie sur les réseaux.
Qu'en penser ?
Forcément ce partenariat annonce les prémices d'un nouveau modèle économique en gestation. Cette diffusion mondiale pourrait également permettre à l’Académie de revoir sa stratégie commerciale. À l’image du Comité international olympique, elle pourrait développer des partenariats globaux avec de grandes marques internationales, en complément des revenus publicitaires générés par YouTube.
En quittant la télévision classique, les Oscars tournent une page de leur histoire tout en tentant d’assurer leur avenir. Est-ce que ce changement de plateforme suffira à moderniser un format souvent jugé trop long et trop rigide, ou s’il marquera surtout l’entrée définitive de l’un des derniers grands bastions du spectacle télévisé dans l’ère du streaming et des créateurs.