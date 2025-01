Les nouveaux écrans OLED d’LG ont une luminosité dingue

Des panneaux OLED encore plus lumineux

Moins énergivore et plus confortable pour les yeux

Comparaison avec les précédents modèles et QD-OLED

Ce qui est prévu pour 2025

LG Display a officiellement présenté sa quatrième génération de panneaux OLED, qui sera intégrée aux téléviseurs haut de gamme LG G5 et M5 dès cette année. La grande nouveauté repose sur une structure à quatre couches, appelée “Primary RGB Tandem”. Cette conception utilise deux couches bleues, ainsi que des couches indépendantes pour le rouge et le vert.. C’est vraiment beaucoup.Ces avancées permettent aussi une meilleure reproduction des couleurs, avec. Les images gagnent en fidélité et en vivacité, tout en maintenant de bonnes performances dans des environnements très lumineux.Cette technologie n’améliore pas seulement la qualité d’image. LG annonce aussi une réduction de 20 % de la consommation énergétique pour les modèles de 65 pouces, grâce à un système d’alimentation optimisé., comme l’intelligence artificielle pour l’upscaling ou l’analyse en temps réel des contenus.Autre détail qui peut faire la différence : la réduction des reflets. LG a intégré un film anti-reflet qui bloque 99 % de la lumière réfléchie.. Ces panneaux OLED émettent aussi moins de lumière bleue, ce qui réduirait les risques de fatigue oculaire par rapport aux écrans LCD traditionnels (même si tout le monde n’est pas d’accord sur ce point).Par rapport à la précédente génération (équipée de la technologie Micro Lens Array), ces nouveaux panneaux affichent des performances similaires sur certains points, tout en se débarrassant de cette technologie.. Par contre, les angles de vision se réduisent légèrement, mais restent acceptables pour une utilisation courante.Face aux QD-OLED, comme ceux de Samsung, les. Notons quand même, les QD-OLED continuent de surpasser les WOLED en luminosité des couleurs, c’est à prendre en compte selon les usages.LG Display prévoit de produire ces panneaux dans des tailles allant de 48 à 83 pouces. En parallèle, cette technologie sera déployée sur les écrans destinés au gaming , avec des améliorations annoncées en matière de vitesse d’affichage., et s’inscrit en plus dans une logique d’efficacité énergétique et de confort visuel. À voir comment elle se positionnera face à une concurrence toujours plus active.