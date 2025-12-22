40 milliards de sa poche : Larry Ellison (Oracle) sort l'arme atomique pour voler Warner à Netflix

On en dit quoi ?



C'est une bataille de titans comme Hollywood n'en avait pas vu depuis longtemps. D'un côté Netflix qui veut mettre la main sur Batman, Superman, Game of Thrones et tout le catalogue Warner. De l'autre, les Ellison père et fils qui sortent le carnet de chèques personnel pour créer un géant capable de rivaliser avec le mastodonte du streaming. Le conseil de WBD a beau rejeter l'offre Paramount, difficile d'ignorer une proposition 8% plus élevée garantie par la fortune personnelle d'un des hommes les plus riches de la planète. L'affaire pourrait traîner jusqu'en 2026 avec les autorités antitrust qui auront leur mot à dire. Et vous, vous préférez voir HBO dans le giron Netflix ou dans un nouveau groupe Paramount-Warner ?