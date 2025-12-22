40 milliards de sa poche : Larry Ellison (Oracle) sort l'arme atomique pour voler Warner à Netflix
Paramount contre-attaque dans la bataille pour Warner Bros Discovery. Le fondateur d'Oracle, Larry Ellison, vient de garantir personnellement 40,4 milliards de dollars pour l'offre hostile de son fils David, face à un Netflix qui croyait avoir gagné la mise.
Paramount Skydance a frappé fort ce lundi. L'entreprise dirigée par David Ellison a annoncé que son père, Larry Ellison, cofondateur d'Oracle et cinquième fortune mondiale, s'engage personnellement à hauteur de 40,4 milliards de dollars pour financer l'acquisition de Warner Bros Discovery. Cette garantie irrévocable couvre le financement en fonds propres de l'offre ainsi que d'éventuelles indemnités. Larry Ellison s'est également engagé à ne pas révoquer le trust familial ni transférer ses actifs pendant la durée de la transaction. Une réponse directe aux doutes soulevés par le conseil d'administration de WBD sur la solidité financière de l'offre Paramount.
C'est sans fin. Netflix pensait avoir remporté la guerre des enchères début décembre avec une offre de 82,7 milliards de dollars en valeur d'entreprise pour racheter Warner Bros, HBO et HBO Max. L'accord prévoit 23,25 dollars en cash et 4,50 dollars en actions Netflix par titre WBD, soit 27,75 dollars au total. Sauf que Paramount n'a pas dit son dernier mot. L'offre hostile lancée le 8 décembre propose 30 dollars par action, intégralement en cash, valorisant l'ensemble de WBD à 108,4 milliards. Paramount a même aligné sa pénalité de rupture sur celle de Netflix, soit 5,8 milliards de dollars, et prolongé son offre jusqu'au 21 janvier 2026.
Le conseil d'administration de Warner Bros Discovery a répondu mercredi dernier en rejetant unanimement l'offre de Paramount et en réaffirmant son soutien à l'accord Netflix. Pour les dirigeants de WBD, le deal avec le géant du streaming reste supérieur malgré un prix par action plus bas. La stratégie de WBD reste inchangée : scinder l'entreprise au troisième trimestre 2026, avec d'un côté Warner Bros (studios, HBO, streaming) qui irait chez Netflix, et de l'autre Discovery Global qui regrouperait les chaînes câblées comme CNN. Paramount, de son côté, veut racheter l'ensemble sans démantèlement.
C'est une bataille de titans comme Hollywood n'en avait pas vu depuis longtemps. D'un côté Netflix qui veut mettre la main sur Batman, Superman, Game of Thrones et tout le catalogue Warner. De l'autre, les Ellison père et fils qui sortent le carnet de chèques personnel pour créer un géant capable de rivaliser avec le mastodonte du streaming. Le conseil de WBD a beau rejeter l'offre Paramount, difficile d'ignorer une proposition 8% plus élevée garantie par la fortune personnelle d'un des hommes les plus riches de la planète. L'affaire pourrait traîner jusqu'en 2026 avec les autorités antitrust qui auront leur mot à dire. Et vous, vous préférez voir HBO dans le giron Netflix ou dans un nouveau groupe Paramount-Warner ?
