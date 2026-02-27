HBO Max va mettre fin au partage de compte en France dès cette année

On en dit quoi ?



Après Netflix et Disney+, HBO Max y passe aussi. Le partage gratuit entre amis, c'est quasiment terminé partout. Ça commence quand même à faire beaucoup pour les foyers qui empilent les abonnements, entre les suppléments pour le partage et les hausses de tarif régulières. Je comprends qu'il faille financer la création, c'est vital, mais par exemple moi, à titre personnel, j'ai déjà résilié les 3/4 de mes abonnements à cause des prix qui devenaient délirants, en particulier Netflix.