HBO Max va mettre fin au partage de compte en France dès cette année
Par Vincent Lautier - Publié le
Si vous partagez votre compte HBO Max avec quelqu'un qui ne vit pas chez vous, profitez-en tant que ça dure. Warner Bros. Discovery a confirmé que les limitations sur le partage de mot de passe qui sont déjà en place aux États-Unis, seraient généralisées au monde entier dès cette année. La France est concernée, et il faudra payer un supplément.
Lors de la présentation des derniers résultats du groupe, le patron du streaming chez Warner Bros a donc déclaré que le déploiement de ce blocage allait se généraliser dans le monde entier dans les mois qui viennent. Aux États-Unis, le système est en place depuis août 2025 : la plateforme identifie le foyer principal de l'abonné et envoie des messages de plus en plus insistants aux utilisateurs qui se connectent depuis une adresse différente. Pour continuer à partager son compte avec un pote, il faut maintenant payer 7,99 dollars de plus par mois, ce qui est loin d'être donné.
Le membre ainsi ajouté reçoit des identifiants à lui, mais ne peut lire une vidéo que sur un seul appareil à la fois. Le prix pour la France n'a pas encore été communiqué.
Netflix a été le premier à franchir le pas en 2023, et le résultat a été clair : environ 9 millions d'abonnés supplémentaires en 2024 grâce à cette seule mesure. Disney+ a suivi ce mouvement avec le même type de contraintes.
Côté HBO Max, les premiers résultats de ces mesures aux US sont encourageants. La plateforme a gagné 3,5 millions d'abonnés au dernier trimestre 2025, pour un total de 131,6 millions dans le monde. Les revenus du streaming ont atteint 2,8 milliards de dollars, et sont en hausse. Discovery espère 150 millions d'abonnés d'ici décembre.
HBO Max est disponible en France avec trois formules : 5,99 euros par mois avec publicités, 9,99 euros en Standard et 13,99 euros en Premium. Le montant du supplément pour un membre hors foyer en Europe n'a pas encore été annoncé, mais il devrait être proche de ce qui se fait aux US.
Après Netflix et Disney+, HBO Max y passe aussi. Le partage gratuit entre amis, c'est quasiment terminé partout. Ça commence quand même à faire beaucoup pour les foyers qui empilent les abonnements, entre les suppléments pour le partage et les hausses de tarif régulières. Je comprends qu'il faille financer la création, c'est vital, mais par exemple moi, à titre personnel, j'ai déjà résilié les 3/4 de mes abonnements à cause des prix qui devenaient délirants, en particulier Netflix.
La fin de la tolérance
Lors de la présentation des derniers résultats du groupe, le patron du streaming chez Warner Bros a donc déclaré que le déploiement de ce blocage allait se généraliser dans le monde entier dans les mois qui viennent. Aux États-Unis, le système est en place depuis août 2025 : la plateforme identifie le foyer principal de l'abonné et envoie des messages de plus en plus insistants aux utilisateurs qui se connectent depuis une adresse différente. Pour continuer à partager son compte avec un pote, il faut maintenant payer 7,99 dollars de plus par mois, ce qui est loin d'être donné.
Le membre ainsi ajouté reçoit des identifiants à lui, mais ne peut lire une vidéo que sur un seul appareil à la fois. Le prix pour la France n'a pas encore été communiqué.
Et ailleurs ?
Netflix a été le premier à franchir le pas en 2023, et le résultat a été clair : environ 9 millions d'abonnés supplémentaires en 2024 grâce à cette seule mesure. Disney+ a suivi ce mouvement avec le même type de contraintes.
Côté HBO Max, les premiers résultats de ces mesures aux US sont encourageants. La plateforme a gagné 3,5 millions d'abonnés au dernier trimestre 2025, pour un total de 131,6 millions dans le monde. Les revenus du streaming ont atteint 2,8 milliards de dollars, et sont en hausse. Discovery espère 150 millions d'abonnés d'ici décembre.
Et en France, on paie combien ?
HBO Max est disponible en France avec trois formules : 5,99 euros par mois avec publicités, 9,99 euros en Standard et 13,99 euros en Premium. Le montant du supplément pour un membre hors foyer en Europe n'a pas encore été annoncé, mais il devrait être proche de ce qui se fait aux US.
On en dit quoi ?
Après Netflix et Disney+, HBO Max y passe aussi. Le partage gratuit entre amis, c'est quasiment terminé partout. Ça commence quand même à faire beaucoup pour les foyers qui empilent les abonnements, entre les suppléments pour le partage et les hausses de tarif régulières. Je comprends qu'il faille financer la création, c'est vital, mais par exemple moi, à titre personnel, j'ai déjà résilié les 3/4 de mes abonnements à cause des prix qui devenaient délirants, en particulier Netflix.