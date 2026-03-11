La fin du partage de comptes chez Canal+ ? Pas tout de suite
Par Vincent Lautier - Publié le
Canal+ a évoqué la fin du partage de comptes lors de la présentation de ses résultats annuels. Ce blocage éventuel a été présenté comme un « potentiel levier de croissance ». Maxime Saada a vite calmé le jeu sur X en assurant qu'il n'y avait « pas d'actualité » sur le sujet, mais faut-il s'inquiéter ?
On vous en avait parlé en décembre : Canal+ avait discrètement modifié ses conditions générales pour restreindre l'usage au « foyer » plutôt qu'au « cercle familial ». À ce moment-là, aucun blocage n'avait été mis en place. Mais voilà qu'en présentant ses résultats financiers 2025, la chaîne remet le couvert.
Un slide diffusé lors de la présentation aux investisseurs propose trois leviers de croissance pour les mois à venir : des offres d'entrée de gamme avec publicité, des hausses de prix ciblées, et la fin du partage de comptes en dehors du foyer. Le terme utilisé est « potentiels leviers de croissance », ce qui laisse une marge de manœuvre, mais le fait que ce soit noir sur blanc devant les actionnaires donne quand même une idée de la direction.
La réaction ne s'est pas fait attendre. Maxime Saada, président de Canal+, a pris la parole directement sur X pour tempérer :
La vraie question c'est cette histoire de conditions générales qui ont été modifiées. Pour ceux qui partagent leurs comptes avec des amis en dehors de leur maison, la base juridique est déjà en place pour tout couper. Même les offres « Friends and Family » pourraient être bouleversées avec ces modifications. L'opérateur prévoit aussi de lancer des offres moins chères avec de la publicité, un peu comme ce que proposent déjà Netflix ou Disney+. Une façon de récupérer les abonnés qui pourraient être tentés de partir si le partage venait à être bloqué.
Difficile de ne pas voir un plan en deux temps. D'abord les CGV, ensuite le slide investisseurs. Canal+ prépare sans aucun doute le terrain sans vouloir trop brusquer ses abonnés, et Saada joue la montre et temporise. Alors que Netflix a gagné des millions d'abonnés après avoir serré la vis sur le partage, et que Disney+ a suivi la même voie, Canal+ serait le dernier gros acteur en France à ne pas l'avoir fait. Difficile d'imaginer que ça dure encore très longtemps.
Un slide qui ne passe pas inaperçu
Saada calme le jeu sur X
En effet. Pas d'actualité. Simplement le constat que beaucoup l'ont mis en œuvre. Pas nous.Le message est clair : Canal+ observe ce que font Netflix, Disney+ et les autres, mais n'a rien acté pour le moment.
Des CGV modifiées qui restent en embuscade
On en dit quoi ?
