La fin du partage de comptes chez Canal+ ? Pas tout de suite

On en dit quoi ?



Difficile de ne pas voir un plan en deux temps. D'abord les CGV, ensuite le slide investisseurs. Canal+ prépare sans aucun doute le terrain sans vouloir trop brusquer ses abonnés, et Saada joue la montre et temporise. Alors que Netflix a gagné des millions d'abonnés après avoir serré la vis sur le partage, et que Disney+ a suivi la même voie, Canal+ serait le dernier gros acteur en France à ne pas l'avoir fait. Difficile d'imaginer que ça dure encore très longtemps.