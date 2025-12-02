Canal+ : vers la fin du partage de compte hors du foyer ?
C'est une petite modification qui pourrait avoir de grandes conséquences pour votre portefeuille. Des utilisateurs attentifs sur X ont relevé un changement discret dans les conditions générales de Canal+. Si aucune communication officielle n'a encore confirmé un blocage technique, les nouveaux termes suggèrent un alignement imminent sur la politique restrictive de Netflix.
Une modification des CGV repérée sur X
L'alerte a été donnée par Anaël (@anael_tw), toujours bien informé, qui a mis en lumière une évolution sémantique lourde de sens dans les contrats de l'opérateur. Selon ses observations, les nouvelles conditions générales préciseraient désormais que
l'usage doit rester strictement privé et limité au sein du même foyer.
C'est une nuance juridique capitale. Jusqu'ici, la tolérance s'appliquait au
cercle familial, une notion assez large qui permettait implicitement de partager ses codes avec des parents ou des enfants ne vivant pas sous le même toit. Le terme
foyer, s'il est appliqué à la lettre, restreint l'usage aux personnes résidant à la même adresse physique, probablement vérifiable via l'adresse IP.
L'ironie du marketing passée au crible
Cette découverte est assez ironique quand on pense aux anciennes campagnes de publicité du groupe, notamment celle des
Codes, où Canal+ s'amusait de la complexité de partager ses accès. Le slogan de l'époque,
Le plus simple pour partager ses codes, c'est d'en avoir, sonne aujourd'hui comme une prophétie inversée.
L'offre "Friends & Family" en question
Si ce durcissement venait à être appliqué techniquement, il remettrait en cause la pertinence de certaines offres onéreuses. Contrairement à la plupart des autres services de streaming, avec Canal+ on est souvent engagé, et pour les abonnés qui se sont engagés au prix fort avec cette tolérance, ce changement peut être contrariant. C'est d'autant plus vrai pour ceux qui se sont abonnés aux offres
Friends & Familypour quatre utilisateurs simultanés, cette formule est souvent utilisée pour du partage de frais entre proches.
Si ces quatre flux sont cantonnés à une seule maison, l'offre perd de son attrait. On peut aussi se questionner sur l'option payante permettant d'ajouter un utilisateur supplémentaire. Si elle est désormais calquée sur le modèle de la concurrence, elle permettrait de monétiser le partage hors foyer, mais là aussi, rien n'est confirmé.
On en dit quoi ?
Il faut rester prudent, car pour l'heure, Canal+ n'a pas annoncé de vague de blocages ni de
chasse aux sorcièresofficielle comme a pu le faire Disney+ récemment. Cependant, la modification des CGV n'est jamais anodine ; elle constitue généralement la base légale préparant une action technique. Il est fort probable que le groupe français prépare le terrain pour forcer la main aux
squatteursde comptes. Si cela se confirme, ce serait la fin d'une ère de tolérance qui a pourtant fait le succès de l'acquisition d'abonnés ces dernières années. Reste à savoir si la mise en application sera brutale ou progressive. Il faudra aussi voir si cette modification des CGV permet une résiliation anticipée pour ceux qui le souhaitent.