YouTube : le mode picture-in-picture s’étend enfin à tous sur iPhone et iPad
Par Laurence - Publié le
Bonne nouvelle pour les utilisateurs de YouTube : le mode picture-in-picture (PiP) va être déployé à l’échelle mondiale sur iPhone et iPad. Jusqu’ici limité aux États-Unis ou aux abonnés Premium, il devient progressivement accessible à un public beaucoup plus large. Une évolution attendue, qui aligne enfin l’expérience iOS sur celle déjà proposée ailleurs.
Le mode picture-in-picture permet de réduire une vidéo dans une fenêtre flottante, utilisable tout en naviguant dans d’autres applications. Concrètement, il suffit de quitter l’app YouTube (en revenant à l’écran d’accueil), la vidéo continue alors dans une petite fenêtre déplaçable.
Jusqu’à présent, cette fonctionnalité était disponible aux États-Unis pour tous, et accessible mondialement uniquement via un abonnement Premium. Avec ce nouveau déploiement, les utilisateurs non abonnés pourront aussi en profiter, sous certaines conditions.
L’ouverture du PiP ne sera pas totalement universelle. Pour les utilisateurs gratuits, l'accès au PiP sera pour les vidéos longues (non musicales). Pour les abonnés Premium Lite, mêmes conditions que les utilisateurs gratuits. Les abonnés Premium auront l'accès complet, y compris pour les contenus musicaux. YouTube conserve donc une différenciation entre les offres, notamment sur la musique.
Selon YouTube, cette évolution sera déployée progressivement dans les mois à venir, sans calendrier précis. Pour les utilisateurs américains et les abonnés Premium, rien ne change. Mais pour le reste du monde, il s’agit d’une mise à niveau importante de l’expérience.
Avec l’extension du picture-in-picture, YouTube corrige une limitation qui pouvait sembler arbitraire, en particulier pour les utilisateurs iOS hors États-Unis. La fonctionnalité devient enfin un standard, aligné avec les usages multitâches des smartphones et tablettes.
YouTube maintient toutefois une logique de segmentation entre les offres, en réservant certaines possibilités aux abonnés payants. Cette évolution améliore l’expérience globale, tout en conservant un levier d’incitation vers ses formules Premium.
Le picture-in-picture accessible à davantage d’utilisateurs
Le mode picture-in-picture permet de réduire une vidéo dans une fenêtre flottante, utilisable tout en naviguant dans d’autres applications. Concrètement, il suffit de quitter l’app YouTube (en revenant à l’écran d’accueil), la vidéo continue alors dans une petite fenêtre déplaçable.
Jusqu’à présent, cette fonctionnalité était disponible aux États-Unis pour tous, et accessible mondialement uniquement via un abonnement Premium. Avec ce nouveau déploiement, les utilisateurs non abonnés pourront aussi en profiter, sous certaines conditions.
Des limitations selon le type de contenu
L’ouverture du PiP ne sera pas totalement universelle. Pour les utilisateurs gratuits, l'accès au PiP sera pour les vidéos longues (non musicales). Pour les abonnés Premium Lite, mêmes conditions que les utilisateurs gratuits. Les abonnés Premium auront l'accès complet, y compris pour les contenus musicaux. YouTube conserve donc une différenciation entre les offres, notamment sur la musique.
Un déploiement progressif dans les prochains mois
Selon YouTube, cette évolution sera déployée progressivement dans les mois à venir, sans calendrier précis. Pour les utilisateurs américains et les abonnés Premium, rien ne change. Mais pour le reste du monde, il s’agit d’une mise à niveau importante de l’expérience.
Qu'en penser ?
Avec l’extension du picture-in-picture, YouTube corrige une limitation qui pouvait sembler arbitraire, en particulier pour les utilisateurs iOS hors États-Unis. La fonctionnalité devient enfin un standard, aligné avec les usages multitâches des smartphones et tablettes.
YouTube maintient toutefois une logique de segmentation entre les offres, en réservant certaines possibilités aux abonnés payants. Cette évolution améliore l’expérience globale, tout en conservant un levier d’incitation vers ses formules Premium.