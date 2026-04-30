YouTube : le mode picture-in-picture s’étend enfin à tous sur iPhone et iPad

Le picture-in-picture accessible à davantage d’utilisateurs

Des limitations selon le type de contenu

Un déploiement progressif dans les prochains mois

Qu'en penser ?



Avec l’extension du picture-in-picture, YouTube corrige une limitation qui pouvait sembler arbitraire, en particulier pour les utilisateurs iOS hors États-Unis. La fonctionnalité devient enfin un standard, aligné avec les usages multitâches des smartphones et tablettes.



YouTube maintient toutefois une logique de segmentation entre les offres, en réservant certaines possibilités aux abonnés payants. Cette évolution améliore l’expérience globale, tout en conservant un levier d’incitation vers ses formules Premium.

. Concrètement, il suffit de quitter l’app YouTube (en revenant à l’écran d’accueil), la vidéo continue alors dans une petite fenêtre déplaçable.Jusqu’à présent, cette fonctionnalité était disponible aux États-Unis pour tous, et accessible mondialement uniquement via un abonnement Premium.Pour les utilisateurs gratuits, l'accès au PiP sera pour les vidéos longues (non musicales). Pour les abonnés Premium Lite, mêmes conditions que les utilisateurs gratuits. Les abonnés Premium auront l'accès complet, y compris pour les contenus musicaux. YouTube conserve donc une différenciation entre les offres, notamment sur la musique.Selon YouTube,. Pour les utilisateurs américains et les abonnés Premium, rien ne change. Mais pour le reste du monde, il s’agit d’une mise à niveau importante de l’expérience.