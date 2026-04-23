Toute l'info de France Télévisions sera désormais sur YouTube
Par Vincent Lautier - Publié le
France Télévisions et YouTube ont annoncé ce 23 avril un partenariat stratégique. La plateforme va accueillir l'intégralité des éditions d'information et des magazines phares du groupe public, avec des milliers d'heures de programmes par an. France TV Publicité commercialisera aussi directement ses pubs sur YouTube, au nom d'une stratégie
Le partenariat annoncé ce 23 avril prévoit la mise en ligne de milliers d'heures de programmes chaque année, accessibles rapidement après la diffusion à l'antenne. Concrètement, vous allez retrouver sur YouTube toutes les éditions d'information nationale et locale de France Télévisions, ainsi que l'ensemble des magazines quotidiens et hebdomadaires d'actualité et d'investigation.
L'idée, c'est d'aller chercher les publics là où ils consomment déjà l'info. Parce que YouTube, en France, ce sont 43 millions d'utilisateurs mensuels, et plus d'un utilisateur sur deux s'en sert désormais pour s'informer. France Télévisions ne pouvait pas continuer à ignorer cette réalité.
Deuxième volet de l'accord, plus technique : YouTube va faciliter l'adoption de Likeness ID, son outil de détection des contenus générés par IA qui utilisent l'image ou l'identité de personnalités sans leur consentement. Dans un contexte où les deepfakes de visages connus explosent, en particulier avec les arnaques crypto qui détournent les figures du service public, c'est un filet de sécurité bienvenu. La lutte contre la désinformation est d'ailleurs l'un des arguments clés mis en avant par les deux partenaires, qui affichent une volonté commune de protéger l'intégrité de l'info face aux manipulations.
Le volet économique n'est pas anecdotique. Jusqu'à présent, YouTube captait une partie de la valeur publicitaire liée aux contenus du service public diffusés sur sa plateforme. Avec ce nouveau partenariat, France TV Publicité, la régie du groupe, va pouvoir commercialiser directement ses inventaires sur YouTube. En pratique, cela permet à France Télévisions de mieux valoriser son catalogue et de garder une partie des revenus qui lui échappaient avant. Un point important, parce que les budgets du service public sont sous tension depuis plusieurs années, et chaque levier de monétisation compte.
Ce partenariat est une bascule importante. France Télévisions, qui avait longtemps voulu défendre son propre player france.tv contre les plateformes américaines, admet enfin que ses publics sont déjà partis ailleurs. La stratégie
Par contre, on peut se demander ce que ça va faire à france.tv sur le long terme. Si tout le meilleur de l'info publique est disponible sur YouTube avec pub commercialisée en interne, pourquoi encore ouvrir france.tv ? La réponse officielle, c'est la complémentarité. La réponse officieuse, c'est que Google continue de prendre le meilleur des médias traditionnels en échange d'un bout de gâteau publicitaire.
streaming firstassumée.
Toute l'info de France Télévisions débarque sur YouTube
Le partenariat annoncé ce 23 avril prévoit la mise en ligne de milliers d'heures de programmes chaque année, accessibles rapidement après la diffusion à l'antenne. Concrètement, vous allez retrouver sur YouTube toutes les éditions d'information nationale et locale de France Télévisions, ainsi que l'ensemble des magazines quotidiens et hebdomadaires d'actualité et d'investigation.
L'idée, c'est d'aller chercher les publics là où ils consomment déjà l'info. Parce que YouTube, en France, ce sont 43 millions d'utilisateurs mensuels, et plus d'un utilisateur sur deux s'en sert désormais pour s'informer. France Télévisions ne pouvait pas continuer à ignorer cette réalité.
Likeness ID pour lutter contre les deepfakes
Deuxième volet de l'accord, plus technique : YouTube va faciliter l'adoption de Likeness ID, son outil de détection des contenus générés par IA qui utilisent l'image ou l'identité de personnalités sans leur consentement. Dans un contexte où les deepfakes de visages connus explosent, en particulier avec les arnaques crypto qui détournent les figures du service public, c'est un filet de sécurité bienvenu. La lutte contre la désinformation est d'ailleurs l'un des arguments clés mis en avant par les deux partenaires, qui affichent une volonté commune de protéger l'intégrité de l'info face aux manipulations.
France TV Publicité reprend la main sur ses inventaires
Le volet économique n'est pas anecdotique. Jusqu'à présent, YouTube captait une partie de la valeur publicitaire liée aux contenus du service public diffusés sur sa plateforme. Avec ce nouveau partenariat, France TV Publicité, la régie du groupe, va pouvoir commercialiser directement ses inventaires sur YouTube. En pratique, cela permet à France Télévisions de mieux valoriser son catalogue et de garder une partie des revenus qui lui échappaient avant. Un point important, parce que les budgets du service public sont sous tension depuis plusieurs années, et chaque levier de monétisation compte.
On en dit quoi ?
Ce partenariat est une bascule importante. France Télévisions, qui avait longtemps voulu défendre son propre player france.tv contre les plateformes américaines, admet enfin que ses publics sont déjà partis ailleurs. La stratégie
streaming firstannoncée par Delphine Ernotte Cunci n'est plus une option, c'est une adaptation à la réalité des usages. Aller chercher les Français qui s'informent exclusivement sur YouTube, surtout les plus jeunes, c'est du bon sens éditorial.
Par contre, on peut se demander ce que ça va faire à france.tv sur le long terme. Si tout le meilleur de l'info publique est disponible sur YouTube avec pub commercialisée en interne, pourquoi encore ouvrir france.tv ? La réponse officielle, c'est la complémentarité. La réponse officieuse, c'est que Google continue de prendre le meilleur des médias traditionnels en échange d'un bout de gâteau publicitaire.