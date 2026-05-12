Trop addictif, Netflix est poursuivi en justice

Netflix accusé de rendre son service « addictif »

la société enregistre et monétise des milliards de signaux comportementaux

tout au long de la nuit

Une collecte de données beaucoup plus large qu’annoncé

sans publicité et respectueux de la vie privée

sans fondement

inexactes et déformées

Qu'en penser ?



Cette affaire illustre surtout le changement de ton très net des autorités américaines vis-à-vis des grandes plateformes technologiques, suivant une tendance lancée par l'Union Européenne. Ces derniers mois, plusieurs procès ont déjà visé Meta, YouTube, TikTok, ou encore les fabricants de téléviseurs connectés autour de la collecte de données et des mécanismes addictifs.



Le débat dépasse désormais largement les réseaux sociaux : le streaming vidéo, longtemps considéré comme moins problématique, commence lui aussi à être analysé sous l’angle de l’addiction numérique et de l’exploitation des données comportementales. Et Netflix pourrait bien devenir l’un des prochains grands symboles de cette nouvelle bataille réglementaire contre l’économie de l’attention.

, et l'accuse d’avoir construit un service pensé pour maximiser le temps passé devant l’écran, tout en collectant massivement des données personnelles, y compris celles des mineurs.Selon la plainte déposée lundi devant un tribunal près de Dallas, Netflix aurait notamment pendant des annéesalors queIl lui est également reproché l’utilisation de, autrement dit des mécanismes de design. Sont ainsi mentionnés l’autoplay des épisodes, les recommandations permanentes, ou encore certaines mécaniques de navigation pensées pour limiter les interruptions de visionnage.Selon Ken Paxton, ces fonctions ne servent pas uniquement à améliorer l’expérience utilisateur mais participent directement à une, notamment chez les plus jeunes. Le dossier s’inscrit dans une vague beaucoup plus large de procédures visant les grandes plateformes technologiques américaines autour de la santé mentale, du temps d’écran, et de l’impact des algorithmes sur les mineurs.. Le Texas accuse Netflix d’avoir construit un vaste système de surveillance comportementale capable d’analyser les habitudes de visionnage, les appareils utilisés, les réseaux domestiques, ou encore les préférences des utilisateurs.Selon les autorités texanes,à des courtiers en données, des sociétés publicitaires, ou des entreprises spécialisées dans l’analyse marketing et financière des consommateurs. Netflix aurait ainsi progressivement basculé d’un modèle présenté historiquement commevers une logique beaucoup plus proche des géants de l’adtech.rLe Texas affirme que Netflix continuerait à collecter des données sur les jeunes utilisateurs, malgré les limitations officiellement mises en avant par l’entreprise. Les autorités demandent notamment la, notamment autour de l’autoplay. Netflix a rapidement répondu en jugeant la plainteet basée sur des informations