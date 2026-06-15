La Fox s'offre Roku pour 22 milliards
Par Vincent Lautier - Publié le
Fox Corporation vient d'annoncer le rachat de Roku pour 22 milliards de dollars, sa plus grosse opération depuis des années. Deux noms quasi inconnus chez nous, et pourtant c'est un séisme du streaming américain.
Commençons par Fox, dont le nom prête d'ailleurs à confusion, car il ne s'agit pas du studio de cinéma 20th Century parti chez Disney en 2019, mais de Fox Corporation, le groupe média resté entre les mains de Lachlan Murdoch après cette scission, dont le métier repose sur trois branches : l'information avec Fox News, première chaîne du câble américain, le sport avec Fox Sports et ses droits NFL, NASCAR et Coupe du monde de la FIFA, et le divertissement. Il possède aussi Tubi, un service de streaming gratuit financé par la publicité, racheté en 2020.
Roku, de son côté, mérite qu'on s'y attarde un peu, parce que c'est avant tout un système d'exploitation pour téléviseur, une sorte d'iOS pour la télé du salon, que la marque diffuse via de petits boîtiers et des clés HDMI, mais aussi à l'intérieur de téléviseurs vendus tels quels. Aux États-Unis, c'est un mastodonte que plus de la moitié des foyers connectés utilisent au quotidien, porté par sa chaîne maison gratuite The Roku Channel. En France, en revanche, Roku n'est tout bonnement pas distribué, et l'on connaît plutôt l'Apple TV, le Chromecast ou la Fire TV d'Amazon.
Reste à comprendre pourquoi la Fox lâche une telle somme, et la réponse tient en deux mots, publicité et données, puisqu'en rachetant Roku le groupe récupère une relation directe avec plus de 100 millions de foyers et une montagne d'informations sur ce qu'ils regardent vraiment, de quoi vendre de la publicité ultra-ciblée sur la télé connectée alors que la télévision par câble s'effondre tranquillement. Le prix s'établit à 160 dollars par action, dont 96 en liquide et le reste en titres Fox, ce qui fait que les actionnaires de la Fox détiendront 73% du nouvel ensemble et ceux de Roku 27%. Le groupe vise 400 millions de dollars d'économies par an et espère boucler l'opération au premier semestre 2027, Anthony Wood, le fondateur de Roku, rejoignant son conseil.
C'est en fait l'histoire d'un groupe de télé quelque peu vieillissantn qui s'achète l'avenir à coups de milliards, et il est difficile de ne pas y voir un aveu, celui que le câble classique est condamné et que tout se joue maintenant sur l'écran connecté, là où Tubi et Roku s'emboîtent plutôt bien, le contenu d'un côté, le tuyau et les données de l'autre. Le pari est quand même très compliqué, parce que vingt-deux milliards pour une entreprise qui a du mal à gagner de l'argent, ça ressemble franchement à un coup de poker
Qui est Fox, qui est Roku
Commençons par Fox, dont le nom prête d'ailleurs à confusion, car il ne s'agit pas du studio de cinéma 20th Century parti chez Disney en 2019, mais de Fox Corporation, le groupe média resté entre les mains de Lachlan Murdoch après cette scission, dont le métier repose sur trois branches : l'information avec Fox News, première chaîne du câble américain, le sport avec Fox Sports et ses droits NFL, NASCAR et Coupe du monde de la FIFA, et le divertissement. Il possède aussi Tubi, un service de streaming gratuit financé par la publicité, racheté en 2020.
Roku, de son côté, mérite qu'on s'y attarde un peu, parce que c'est avant tout un système d'exploitation pour téléviseur, une sorte d'iOS pour la télé du salon, que la marque diffuse via de petits boîtiers et des clés HDMI, mais aussi à l'intérieur de téléviseurs vendus tels quels. Aux États-Unis, c'est un mastodonte que plus de la moitié des foyers connectés utilisent au quotidien, porté par sa chaîne maison gratuite The Roku Channel. En France, en revanche, Roku n'est tout bonnement pas distribué, et l'on connaît plutôt l'Apple TV, le Chromecast ou la Fire TV d'Amazon.
Pourquoi un tel chèque
Reste à comprendre pourquoi la Fox lâche une telle somme, et la réponse tient en deux mots, publicité et données, puisqu'en rachetant Roku le groupe récupère une relation directe avec plus de 100 millions de foyers et une montagne d'informations sur ce qu'ils regardent vraiment, de quoi vendre de la publicité ultra-ciblée sur la télé connectée alors que la télévision par câble s'effondre tranquillement. Le prix s'établit à 160 dollars par action, dont 96 en liquide et le reste en titres Fox, ce qui fait que les actionnaires de la Fox détiendront 73% du nouvel ensemble et ceux de Roku 27%. Le groupe vise 400 millions de dollars d'économies par an et espère boucler l'opération au premier semestre 2027, Anthony Wood, le fondateur de Roku, rejoignant son conseil.
On en dit quoi ?
C'est en fait l'histoire d'un groupe de télé quelque peu vieillissantn qui s'achète l'avenir à coups de milliards, et il est difficile de ne pas y voir un aveu, celui que le câble classique est condamné et que tout se joue maintenant sur l'écran connecté, là où Tubi et Roku s'emboîtent plutôt bien, le contenu d'un côté, le tuyau et les données de l'autre. Le pari est quand même très compliqué, parce que vingt-deux milliards pour une entreprise qui a du mal à gagner de l'argent, ça ressemble franchement à un coup de poker