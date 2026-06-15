La Fox s'offre Roku pour 22 milliards

On en dit quoi ?



C'est en fait l'histoire d'un groupe de télé quelque peu vieillissantn qui s'achète l'avenir à coups de milliards, et il est difficile de ne pas y voir un aveu, celui que le câble classique est condamné et que tout se joue maintenant sur l'écran connecté, là où Tubi et Roku s'emboîtent plutôt bien, le contenu d'un côté, le tuyau et les données de l'autre. Le pari est quand même très compliqué, parce que vingt-deux milliards pour une entreprise qui a du mal à gagner de l'argent, ça ressemble franchement à un coup de poker