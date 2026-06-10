tvOS 27 abandonne deux Apple TV, dont un boîtier vendu neuf jusqu'en 2022

On en dit quoi ?



Honnêtement ? Dix ans de mises à jour majeures pour l'Apple TV HD, huit pour la première 4K, on cherche encore la box concurrente capable de suivre ce rythme. Les boîtiers sous Android TV perdent souvent le suivi logiciel au bout de deux ou trois ans, quand ils en reçoivent. Apple coupe tard, et coupe proprement, puisque tvOS 26 continuera de vivre sa vie. On a quand même une pensée pour ceux qui ont acheté une Apple TV HD neuve fin 2022, à quelques jours de son retrait du catalogue. Eux ont eu droit à la version courte du fameux suivi maison.