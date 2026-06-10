tvOS 27 abandonne deux Apple TV, dont un boîtier vendu neuf jusqu'en 2022
Par Vincent Lautier - Publié le
Apple a publié la liste de compatibilité de tvOS 27 dans la foulée de la WWDC, et deux boîtiers en font les frais : l'Apple TV HD de 2015 et la première Apple TV 4K de 2017. On n'avait plus vu ça depuis quatre ans. Les deux appareils continueront de fonctionner sous tvOS 26, mais sans les nouveautés présentées lundi à la keynote. Voici comment savoir si le vôtre est concerné.
La liste est tombée juste après la keynote du 8 juin. tvOS 27 ne s'installera que sur l'Apple TV 4K de deuxième génération, sortie en 2021 avec une puce A12, et sur celle de troisième génération, lancée fin 2022 autour d'une A15, la même que dans l'iPhone 13. L'Apple TV HD de 2015 et sa puce A8 restent à quai, tout comme la première Apple TV 4K de 2017 et son A10X Fusion. La dernière coupure de ce genre remonte à 2022, quand l'Apple TV de troisième génération, un modèle lancé en 2012, avait perdu ses mises à jour. Détail amusant, l'Apple TV HD était encore vendue neuve sur l'Apple Store en octobre 2022. Moins de quatre ans plus tard, la voilà écartée des évolutions majeures.
Pas de panique. Les deux boîtiers ne vont pas s'éteindre en septembre : ils resteront sous tvOS 26, qui devrait continuer de recevoir des correctifs de sécurité pendant un moment, et les applications de streaming ne disparaîtront pas du jour au lendemain. Ils passeront simplement à côté des nouveautés de tvOS 27, avec son app Podcasts redessinée, ses lancements d'applications plus fluides, son affichage en gros caractères et ses ajustements du côté d'AirPlay. Pour vérifier votre matériel, direction Réglages, puis Général et Informations : les références A1625 pour la HD et A1842 pour la 4K de 2017 sont celles qui restent au bord de la route. La beta publique arrivera en juillet, la version finale en septembre.
Ce calendrier colle un peu trop bien avec la suite. Une nouvelle Apple TV 4K est attendue cet automne, avec une puce A17 Pro selon Mark Gurman de Bloomberg, de quoi faire tourner Apple Intelligence et le Siri remanié promis depuis des mois. En attendant, le modèle actuel reste au catalogue français à 169 euros en Wi-Fi avec 64 Go, et à 189 euros avec Ethernet et 128 Go de stockage. Ceux qui tournent encore sur un boîtier de 2015 ou de 2017 ont donc le choix : rester tranquillement sur tvOS 26 sans rien perdre dans l'immédiat, ou profiter de la rentrée pour passer sur du matériel qui en a encore sous le pied.
Honnêtement ? Dix ans de mises à jour majeures pour l'Apple TV HD, huit pour la première 4K, on cherche encore la box concurrente capable de suivre ce rythme. Les boîtiers sous Android TV perdent souvent le suivi logiciel au bout de deux ou trois ans, quand ils en reçoivent. Apple coupe tard, et coupe proprement, puisque tvOS 26 continuera de vivre sa vie. On a quand même une pensée pour ceux qui ont acheté une Apple TV HD neuve fin 2022, à quelques jours de son retrait du catalogue. Eux ont eu droit à la version courte du fameux suivi maison.
Deux boîtiers rayés de la liste
La liste est tombée juste après la keynote du 8 juin. tvOS 27 ne s'installera que sur l'Apple TV 4K de deuxième génération, sortie en 2021 avec une puce A12, et sur celle de troisième génération, lancée fin 2022 autour d'une A15, la même que dans l'iPhone 13. L'Apple TV HD de 2015 et sa puce A8 restent à quai, tout comme la première Apple TV 4K de 2017 et son A10X Fusion. La dernière coupure de ce genre remonte à 2022, quand l'Apple TV de troisième génération, un modèle lancé en 2012, avait perdu ses mises à jour. Détail amusant, l'Apple TV HD était encore vendue neuve sur l'Apple Store en octobre 2022. Moins de quatre ans plus tard, la voilà écartée des évolutions majeures.
Ce qui change pour les modèles écartés
Pas de panique. Les deux boîtiers ne vont pas s'éteindre en septembre : ils resteront sous tvOS 26, qui devrait continuer de recevoir des correctifs de sécurité pendant un moment, et les applications de streaming ne disparaîtront pas du jour au lendemain. Ils passeront simplement à côté des nouveautés de tvOS 27, avec son app Podcasts redessinée, ses lancements d'applications plus fluides, son affichage en gros caractères et ses ajustements du côté d'AirPlay. Pour vérifier votre matériel, direction Réglages, puis Général et Informations : les références A1625 pour la HD et A1842 pour la 4K de 2017 sont celles qui restent au bord de la route. La beta publique arrivera en juillet, la version finale en septembre.
Un ménage qui ne doit rien au hasard
Ce calendrier colle un peu trop bien avec la suite. Une nouvelle Apple TV 4K est attendue cet automne, avec une puce A17 Pro selon Mark Gurman de Bloomberg, de quoi faire tourner Apple Intelligence et le Siri remanié promis depuis des mois. En attendant, le modèle actuel reste au catalogue français à 169 euros en Wi-Fi avec 64 Go, et à 189 euros avec Ethernet et 128 Go de stockage. Ceux qui tournent encore sur un boîtier de 2015 ou de 2017 ont donc le choix : rester tranquillement sur tvOS 26 sans rien perdre dans l'immédiat, ou profiter de la rentrée pour passer sur du matériel qui en a encore sous le pied.
On en dit quoi ?
Honnêtement ? Dix ans de mises à jour majeures pour l'Apple TV HD, huit pour la première 4K, on cherche encore la box concurrente capable de suivre ce rythme. Les boîtiers sous Android TV perdent souvent le suivi logiciel au bout de deux ou trois ans, quand ils en reçoivent. Apple coupe tard, et coupe proprement, puisque tvOS 26 continuera de vivre sa vie. On a quand même une pensée pour ceux qui ont acheté une Apple TV HD neuve fin 2022, à quelques jours de son retrait du catalogue. Eux ont eu droit à la version courte du fameux suivi maison.