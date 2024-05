L'app Apple TV bientôt sur Android ?

A quand une application TV sur Android ?

d'une application utilisée par des millions de personnes pour regarder et découvrir la télévision et les sports

D'après une offre d'emploi repérée par Mark Gurman, Cupertino est à la recherche d'un ingénieur logiciel Android senior pour rejoindre l'équipe de l'application Apple TV (si vous voulez postuler c'est ici que ça se passe ).: l'ingénieur serait chargé de diriger le développement. En revanche, on ne sait pas à quel stade de développement se trouve l'application...Actuellement, le service Apple TV+ est-ce qui n'est pas très pratique mais pas totalement différent de certaines plateformes (par exemple Netflix sur MacOS). Pour rappel, le nombre d'applications de la Pomme spécialement conçues pour Android est assez restreint :La firme californienne propose déjà l'application TV sur les appareils Android TV, y compris le Chromecast avec Google TV, mais pas sur la plate-forme Android principale. Outre les produits Apple, Android s'ajouterait ainsi à la liste des systèmes compatibles, comme la PS4, la PS5, la Xbox One, la Xbox Series S, la Xbox Series X, la Roku et Amazon Fire TV, ou encore certains téléviseurs intelligents.