La Nvidia Shield TV standard disparaît des rayons à cause des prix de la RAM
Par Vincent Lautier - Publié le
Le boîtier Nvidia Shield TV, référence de l'Android TV depuis des années, semble en train de tirer sa révérence dans sa version standard. Introuvable depuis des mois chez la plupart des revendeurs, le modèle à 159 euros aurait été discrètement arrêté, pendant que la version Pro tient encore le coup. Nvidia, de son côté, dément vouloir l'enterrer.
Pour ceux qui ne connaissent pas, la Shield TV est ce petit boîtier qui transforme n'importe quelle télé en appareil connecté sous Android TV, longtemps considéré comme le meilleur du genre pour le streaming, Plex ou la mise à l'échelle de l'image par intelligence artificielle. Sauf que sa version standard, en forme de tube et lancée en 2019, a purement et simplement disparu. Elle n'a plus été en stock chez Amazon depuis début avril, plusieurs enseignes américaines comme Best Buy ou Newegg la donnent épuisée, et le revendeur B&H la range carrément parmi les produits arrêtés. Détail qui ne trompe pas, la télécommande a même eu droit à une baisse de prix inhabituelle après six ans sans la moindre promo, le genre de déstockage qui sent la fin de vie. La Shield TV Pro, elle, vendue autour de 219 euros, reste disponible chez nous sur Amazon et le site de Nvidia, mais elle profite peut-être juste de réserves plus profondes.
Si ce boîtier de six ans s'éteint à petit feu, un suspect saute aux yeux. La mémoire coûte aujourd'hui une fortune, qu'il s'agisse de la DRAM qui fait tourner l'appareil ou de la mémoire flash NAND qui stocke vos applications, parce que les fabricants gardent leurs capacités pour les serveurs et les centres de données gavés d'intelligence artificielle. Garder en rayon un vieux gadget grand public devient donc un casse-tête de rentabilité, exactement la vague qui pousse Apple à gonfler ses tarifs et à tester des puces chinoises. Nvidia, qui nage dans les profits grâce à cette même IA, n'a plus vraiment de raison de s'accrocher à son modèle le moins cher, et préférerait sans doute ne garder que la Pro.
Sur le papier, la marque dit pourtant tout l'inverse. Andrew Bell, son vice-président chargé du matériel, jure qu'aucun arrêt de production ni de mises à jour n'est prévu pour les Shield TV actuelles avant un bon moment, la dernière mise à jour logicielle remontant à février 2026. Quand on lui glisse un mot sur un futur modèle, il se contente d'un
Voir la Shield TV s'effacer, même à moitié, ça pince un peu, parce qu'elle est encore aujourd'hui la meilleure porte d'entrée vers Android TV. L'excuse de la mémoire hors de prix tient parfaitement, et les clins d'œil d'Andrew Bell sur une suite font plaisir, mais tant que rien n'est posé sur la table, ça reste une promesse en l'air.
Un modèle standard aux abonnés absents
Pour ceux qui ne connaissent pas, la Shield TV est ce petit boîtier qui transforme n'importe quelle télé en appareil connecté sous Android TV, longtemps considéré comme le meilleur du genre pour le streaming, Plex ou la mise à l'échelle de l'image par intelligence artificielle. Sauf que sa version standard, en forme de tube et lancée en 2019, a purement et simplement disparu. Elle n'a plus été en stock chez Amazon depuis début avril, plusieurs enseignes américaines comme Best Buy ou Newegg la donnent épuisée, et le revendeur B&H la range carrément parmi les produits arrêtés. Détail qui ne trompe pas, la télécommande a même eu droit à une baisse de prix inhabituelle après six ans sans la moindre promo, le genre de déstockage qui sent la fin de vie. La Shield TV Pro, elle, vendue autour de 219 euros, reste disponible chez nous sur Amazon et le site de Nvidia, mais elle profite peut-être juste de réserves plus profondes.
La pénurie de mémoire, coupable idéal
Si ce boîtier de six ans s'éteint à petit feu, un suspect saute aux yeux. La mémoire coûte aujourd'hui une fortune, qu'il s'agisse de la DRAM qui fait tourner l'appareil ou de la mémoire flash NAND qui stocke vos applications, parce que les fabricants gardent leurs capacités pour les serveurs et les centres de données gavés d'intelligence artificielle. Garder en rayon un vieux gadget grand public devient donc un casse-tête de rentabilité, exactement la vague qui pousse Apple à gonfler ses tarifs et à tester des puces chinoises. Nvidia, qui nage dans les profits grâce à cette même IA, n'a plus vraiment de raison de s'accrocher à son modèle le moins cher, et préférerait sans doute ne garder que la Pro.
Nvidia dément et fait miroiter une suite
Sur le papier, la marque dit pourtant tout l'inverse. Andrew Bell, son vice-président chargé du matériel, jure qu'aucun arrêt de production ni de mises à jour n'est prévu pour les Shield TV actuelles avant un bon moment, la dernière mise à jour logicielle remontant à février 2026. Quand on lui glisse un mot sur un futur modèle, il se contente d'un
on en parle tout le temps, j'adorerais, joliment vague et sans le moindre engagement. Six ans après la dernière, les fans de la première heure attendent donc toujours leur nouvelle Shield, le nez collé à la vitrine.
On en dit quoi ?
Voir la Shield TV s'effacer, même à moitié, ça pince un peu, parce qu'elle est encore aujourd'hui la meilleure porte d'entrée vers Android TV. L'excuse de la mémoire hors de prix tient parfaitement, et les clins d'œil d'Andrew Bell sur une suite font plaisir, mais tant que rien n'est posé sur la table, ça reste une promesse en l'air.