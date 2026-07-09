La Nvidia Shield TV standard disparaît des rayons à cause des prix de la RAM

On en dit quoi ?



Voir la Shield TV s'effacer, même à moitié, ça pince un peu, parce qu'elle est encore aujourd'hui la meilleure porte d'entrée vers Android TV. L'excuse de la mémoire hors de prix tient parfaitement, et les clins d'œil d'Andrew Bell sur une suite font plaisir, mais tant que rien n'est posé sur la table, ça reste une promesse en l'air.