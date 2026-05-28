Apple miserait sur Google et Nvidia pour faire tourner Siri avec iOS 27
Par Laurence - Publié le
À un peu plus d’une semaine de la WWDC 2026, de nouveaux détails commencent à émerger sur l’infrastructure technique qui alimentera la future génération de Siri et Apple Intelligence. Et visiblement, Apple serait beaucoup plus dépendante de Google et Nvidia que ce que l’on imaginait jusqu’ici.
Selon un nouveau rapport de The Information, Apple préparerait une architecture hybride particulièrement complexe, mêlant IA locale sur iPhone, cloud privé Apple, modèles Gemini de Google, et serveurs Nvidia sécurisés.
Cette approche montre surtout à quel point la firme tente encore de concilier : intelligence artificielle avancée, performances, et confidentialité. Depuis le lancement d’Apple Intelligence, elle rappelle que l’IA doit fonctionner au maximum directement sur l’appareil. Et cette stratégie resterait au cœur d’iOS 27.
Le rapport explique qu’Apple utiliserait actuellement une version du modèle Gemini de Google pour entraîner une version beaucoup plus légère capable de fonctionner directement sur iPhone, iPad ou Mac. Cette technique, appelée
Le rapport révèle également qu’Apple chercherait activement des technologies capables de miniaturiser les modèles IA. Parmi les sociétés étudiées figure notamment : Liquid AI, une startup américaine spécialisée dans l’exécution locale de modèles d’intelligence artificielle. Cela confirme une tendance de plus en plus visible : la firme veut absolument éviter de dépendre entièrement du cloud comme le font actuellement OpenAI ou Google.
Le problème, c’est que certains traitements IA restent encore beaucoup trop lourds pour fonctionner localement. The Information explique notamment que les modèles Gemini complets de Google contiennent
Et selon The Information, Apple rencontrerait encore des difficultés à faire tourner ces modèles massifs sur sa propre infrastructure interne : Private Cloud Compute. La solution trouvée par Apple serait donc particulièrement intéressante : utiliser directement : Google Cloud, les modèles Gemini, ainsi que des puces IA Nvidia.
L’une des révélations les plus importantes du rapport concerne justement : NVIDIA. Apple aurait récemment validé l’utilisation d’une technologie de sécurité Nvidia appelée :
Cette fonctionnalité permet de chiffrer les données, sécuriser les modèles IA, et protéger les traitements pendant leur exécution dans le cloud. Apple utiliserait désormais des GPU Nvidia hébergés sur Google Cloud pour certaines requêtes du nouveau Siri. Une évolution assez spectaculaire quand on connaît historiquement la volonté d’Apple de contrôler entièrement sa pile technologique.
Le plus intéressant dans cette histoire reste probablement la communication d’Apple autour de la confidentialité. Selon The Information, Apple devrait continuer d’utiliser la marque : Private Cloud Compute pour ses futures fonctions IA. Mais derrière ce nom, certaines requêtes ne seraient plus réellement exécutées exclusivement sur les serveurs Apple.
Elles transiteraient aussi via Google Cloud, Gemini, et Nvidia. Apple miserait donc désormais sur le chiffrement, l’isolation sécurisée des données, et les technologies Nvidia, afin de garantir ses promesses de confidentialité même dans des infrastructures cloud externes.
Toutes ces informations arrivent alors qu’Apple devrait dévoiler à la WWDC : un Siri beaucoup plus conversationnel, capable de gérer des échanges complexes, comprendre le contexte, analyser des documents, et interagir beaucoup plus intelligemment avec les applications.
Mais ce rapport montre surtout une chose : Apple semble encore chercher le bon équilibre entre puissance IA, indépendance technologique, et protection des données.
Et derrière les démonstrations marketing de la WWDC, le futur Siri pourrait finalement reposer sur une alliance technologique beaucoup plus large entre Apple, Google et Nvidia que ce que Cupertino laissait entendre jusqu’ici.
Apple continuerait de miser fortement sur l’IA locale
Selon un nouveau rapport de The Information, Apple préparerait une architecture hybride particulièrement complexe, mêlant IA locale sur iPhone, cloud privé Apple, modèles Gemini de Google, et serveurs Nvidia sécurisés.
Cette approche montre surtout à quel point la firme tente encore de concilier : intelligence artificielle avancée, performances, et confidentialité. Depuis le lancement d’Apple Intelligence, elle rappelle que l’IA doit fonctionner au maximum directement sur l’appareil. Et cette stratégie resterait au cœur d’iOS 27.
Le rapport explique qu’Apple utiliserait actuellement une version du modèle Gemini de Google pour entraîner une version beaucoup plus légère capable de fonctionner directement sur iPhone, iPad ou Mac. Cette technique, appelée
distillation, consiste à utiliser un très gros modèle IA pour entraîner une version plus compacte et moins gourmande en puissance. L’objectif est d'éviter d’envoyer trop de données dans le cloud et conserver une grande partie des traitements directement sur les appareils Apple.
Apple chercherait même à racheter des spécialistes de l’IA locale
Le rapport révèle également qu’Apple chercherait activement des technologies capables de miniaturiser les modèles IA. Parmi les sociétés étudiées figure notamment : Liquid AI, une startup américaine spécialisée dans l’exécution locale de modèles d’intelligence artificielle. Cela confirme une tendance de plus en plus visible : la firme veut absolument éviter de dépendre entièrement du cloud comme le font actuellement OpenAI ou Google.
Le problème, c’est que certains traitements IA restent encore beaucoup trop lourds pour fonctionner localement. The Information explique notamment que les modèles Gemini complets de Google contiennent
des milliers de milliards de paramètres. Et donc des modèles gigantesques nécessitant une puissance de calcul énorme.
Et selon The Information, Apple rencontrerait encore des difficultés à faire tourner ces modèles massifs sur sa propre infrastructure interne : Private Cloud Compute. La solution trouvée par Apple serait donc particulièrement intéressante : utiliser directement : Google Cloud, les modèles Gemini, ainsi que des puces IA Nvidia.
Nvidia deviendrait un élément clé de Siri
L’une des révélations les plus importantes du rapport concerne justement : NVIDIA. Apple aurait récemment validé l’utilisation d’une technologie de sécurité Nvidia appelée :
Confidential Compute.
Cette fonctionnalité permet de chiffrer les données, sécuriser les modèles IA, et protéger les traitements pendant leur exécution dans le cloud. Apple utiliserait désormais des GPU Nvidia hébergés sur Google Cloud pour certaines requêtes du nouveau Siri. Une évolution assez spectaculaire quand on connaît historiquement la volonté d’Apple de contrôler entièrement sa pile technologique.
Apple continue de jouer la carte de la confidentialité
Le plus intéressant dans cette histoire reste probablement la communication d’Apple autour de la confidentialité. Selon The Information, Apple devrait continuer d’utiliser la marque : Private Cloud Compute pour ses futures fonctions IA. Mais derrière ce nom, certaines requêtes ne seraient plus réellement exécutées exclusivement sur les serveurs Apple.
Elles transiteraient aussi via Google Cloud, Gemini, et Nvidia. Apple miserait donc désormais sur le chiffrement, l’isolation sécurisée des données, et les technologies Nvidia, afin de garantir ses promesses de confidentialité même dans des infrastructures cloud externes.
Qu'en penser ?
Toutes ces informations arrivent alors qu’Apple devrait dévoiler à la WWDC : un Siri beaucoup plus conversationnel, capable de gérer des échanges complexes, comprendre le contexte, analyser des documents, et interagir beaucoup plus intelligemment avec les applications.
Mais ce rapport montre surtout une chose : Apple semble encore chercher le bon équilibre entre puissance IA, indépendance technologique, et protection des données.
Et derrière les démonstrations marketing de la WWDC, le futur Siri pourrait finalement reposer sur une alliance technologique beaucoup plus large entre Apple, Google et Nvidia que ce que Cupertino laissait entendre jusqu’ici.