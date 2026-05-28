Apple miserait sur Google et Nvidia pour faire tourner Siri avec iOS 27

Qu'en penser ?



Toutes ces informations arrivent alors qu’Apple devrait dévoiler à la WWDC : un Siri beaucoup plus conversationnel, capable de gérer des échanges complexes, comprendre le contexte, analyser des documents, et interagir beaucoup plus intelligemment avec les applications.



Mais ce rapport montre surtout une chose : Apple semble encore chercher le bon équilibre entre puissance IA, indépendance technologique, et protection des données.

Et derrière les démonstrations marketing de la WWDC, le futur Siri pourrait finalement reposer sur une alliance technologique beaucoup plus large entre Apple, Google et Nvidia que ce que Cupertino laissait entendre jusqu’ici.