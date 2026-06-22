Comment NVIDIA veut refroidir ses serveurs IA avec un liquide... à 45 °C

Pourquoi un liquide plus chaud permet de consommer moins

L’IA est en train de transformer les data centers en centrales électriques

Un enjeu stratégique pour OpenAI, Meta et Anthropic

Qu’en penser ?



Si cette approche s’impose, elle pourrait modifier profondément la conception des futurs data centers. Des températures de fonctionnement plus élevées permettraient d’utiliser davantage l’air ambiant pour évacuer la chaleur, de simplifier certaines infrastructures et même d’implanter des centres de calcul dans des régions jusqu’ici moins favorables. Mais pour y parvenir, l’ensemble de l’écosystème devra suivre : fabricants de serveurs, exploitants de centres de données, systèmes de distribution de liquide et normes industrielles.



Depuis deux ans, l’attention se concentre principalement sur les performances des modèles d’IA et sur la course aux GPU. Pourtant, l’avenir de l’industrie dépend tout autant de sa capacité à résoudre un problème beaucoup plus terre-à-terre : la consommation électrique.



En proposant des serveurs capables de fonctionner avec un liquide de refroidissement à 45 °C, NVIDIA ne cherche pas seulement à améliorer quelques pourcents d’efficacité. Le groupe tente d’anticiper le prochain goulot d’étranglement de l’intelligence artificielle. Car si les besoins de calcul continuent de croître au rythme actuel, ce ne seront bientôt plus les puces qui manqueront, mais l’énergie nécessaire pour les faire tourner.

Le raisonnement repose sur unAujourd’hui, une grande partie de l’énergie consommée par les centres de données ne sert pas à faire fonctionner les processeurs, mais à les. Maintenir un écart important entre la température des serveurs et celle de l’environnement nécessite desEn acceptant un liquide de refroidissement à 45 °C, NVIDIA va réduire cet écart thermique. Ainsi les systèmes de refroidissement ont moins d’efforts à fournir et consomment moins d’énergie. À l’échelle d’un centre de données comptant des dizaines de milliers de GPU, l’économie peut devenir considérable.Cette évolution n’arrive pas par hasard. Les puces H100, H200 ou les futures Blackwell de NVIDIA affichent des consommations qui n’ont plus grand-chose à voir avec celles des générations précédentes., d'où des projets dans l'espace ou les océans. Pour évacuer une telle quantité de chaleur, il faudrait des flux d’air gigantesques, des ventilateurs toujours plus puissants et une consommation énergétique supplémentaire difficilement soutenable. Le refroidissement liquide s’impose donc progressivement comme la nouvelle norme dans les centres de données dédiés à l’intelligence artificielle.Cette annonce intervient alors que. Les modèles d’OpenAI, d’Anthropic, de Meta ou encore de xAI nécessitent désormais des fermes de calcul gigantesques où des dizaines de milliers de GPU tournent en permanence pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines.Le principal frein n’est plus seulement la disponibilité des puces NVIDIA. L’accès à l’électricité et la capacité à refroidir efficacement ces installations deviennent des contraintes tout aussi importantes. Selon plusieurs estimations, l