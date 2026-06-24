Nvidia se fait attaquer en justice par... Winamp ?!
Par Laurence - Publié le
Le débat autour des données utilisées pour entraîner les intelligences artificielles continue de s’intensifier. Cette fois, c’est Winamp qui passe à l’offensive. Créée en 1997, l’entreprise belge, qui possède aujourd’hui la plateforme musicale Jamendo, vient de déposer une action aux États-Unis contre Nvidia. Elle accuse le géant américain des semi-conducteurs d’avoir utilisé des dizaines de milliers de morceaux issus de son catalogue pour entraîner des modèles d’intelligence artificielle sans autorisation préalable.
Selon Winamp, Nvidia aurait utilisé plus de 55 000 chansons provenant du catalogue de Jamendo, ainsi que leurs métadonnées associées, dans le cadre de l’entraînement de modèles d’intelligence artificielle. L’entreprise affirme avoir identifié cette utilisation à travers un document technique publié par Nvidia.
Basée au Luxembourg, Jamendo gère aujourd’hui l’un des plus importants catalogues de musique indépendante au monde, avec plus de 800 000 titres destinés à un usage personnel et environ 300 000 morceaux proposés sous licence commerciale. Pour Winamp, l’exploitation de ces contenus sans accord préalable constituerait une violation des droits des artistes et des conditions de licence associées aux œuvres.
L’affaire ne se limite pas aux États-Unis. Avant de lancer cette nouvelle action judiciaire, Winamp avait déjà saisi le tribunal de commerce de Gand, en Belgique. L’entreprise y réclame 16 millions d’euros de dommages et intérêts pour l’utilisation commerciale présumée de morceaux issus du catalogue Jamendo.
Le 11 juin dernier, le tribunal s’est déclaré compétent pour traiter le dossier. Les deux parties doivent désormais remettre leurs conclusions écrites avant des audiences prévues en... juin 2027. La procédure américaine ajoute toutefois une nouvelle dimension à l’affaire.
Dans sa plainte déposée aux États-Unis, Winamp invoque plusieurs fondements juridiques. L’entreprise accuse Nvidia de violation du droit d’auteur, de non-respect de certaines obligations contractuelles et d’enrichissement sans cause grâce à l’exploitation de contenus dont elle ne détenait pas les droits nécessaires.
Pour Thierry Ascarez, directeur commercial de Winamp, l’objectif dépasse largement le cadre financier.
Depuis l’explosion de l’intelligence artificielle générative, de nombreuses procédures ont été lancées contre les développeurs de modèles d’IA. Les éditeurs de presse, les auteurs, les photographes et les artistes visuels ont déjà engagé plusieurs actions pour contester l’utilisation de leurs contenus dans les bases d’entraînement. La musique apparaît désormais comme l’un des nouveaux terrains de confrontation.
Les modèles capables de générer des chansons, des voix synthétiques ou des compositions musicales nécessitent d’énormes volumes de données pour être entraînés. La question de l’origine de ces données devient donc centrale pour l’ensemble du secteur. Winamp indique d’ailleurs étudier une procédure similaire contre Suno, l’une des plateformes les plus connues dans la génération musicale par intelligence artificielle.
Pour beaucoup d’utilisateurs, Winamp reste associé au célèbre lecteur multimédia qui a marqué les années 2000 sur PC. L’entreprise a pourtant profondément évolué ces dernières années. Aujourd’hui, elle se concentre principalement sur la gestion des droits numériques, la monétisation des œuvres et les services destinés aux artistes indépendants. Le rachat de Jamendo s’inscrit précisément dans cette stratégie de défense et de valorisation des catalogues musicaux. Cette affaire pourrait ainsi devenir un test important pour son positionnement dans l’économie de l’IA.
L’offensive de Winamp contre Nvidia montre que le débat sur les données d’entraînement est loin d’être réglé. Alors que les entreprises d’IA ont longtemps privilégié une approche fondée sur l’exploitation massive de contenus disponibles en ligne, les détenteurs de droits réclament désormais une rémunération ou des accords de licence explicites. Si la justice donne raison à Winamp, l’impact pourrait dépasser largement le secteur musical et contribuer à redéfinir les règles économiques de l’intelligence artificielle générative dans les années à venir.
Plus de 55 000 morceaux au cœur du litige
Selon Winamp, Nvidia aurait utilisé plus de 55 000 chansons provenant du catalogue de Jamendo, ainsi que leurs métadonnées associées, dans le cadre de l’entraînement de modèles d’intelligence artificielle. L’entreprise affirme avoir identifié cette utilisation à travers un document technique publié par Nvidia.
Basée au Luxembourg, Jamendo gère aujourd’hui l’un des plus importants catalogues de musique indépendante au monde, avec plus de 800 000 titres destinés à un usage personnel et environ 300 000 morceaux proposés sous licence commerciale. Pour Winamp, l’exploitation de ces contenus sans accord préalable constituerait une violation des droits des artistes et des conditions de licence associées aux œuvres.
Une procédure déjà engagée en Belgique
L’affaire ne se limite pas aux États-Unis. Avant de lancer cette nouvelle action judiciaire, Winamp avait déjà saisi le tribunal de commerce de Gand, en Belgique. L’entreprise y réclame 16 millions d’euros de dommages et intérêts pour l’utilisation commerciale présumée de morceaux issus du catalogue Jamendo.
Le 11 juin dernier, le tribunal s’est déclaré compétent pour traiter le dossier. Les deux parties doivent désormais remettre leurs conclusions écrites avant des audiences prévues en... juin 2027. La procédure américaine ajoute toutefois une nouvelle dimension à l’affaire.
Violation du droit d’auteur et enrichissement injustifié
Dans sa plainte déposée aux États-Unis, Winamp invoque plusieurs fondements juridiques. L’entreprise accuse Nvidia de violation du droit d’auteur, de non-respect de certaines obligations contractuelles et d’enrichissement sans cause grâce à l’exploitation de contenus dont elle ne détenait pas les droits nécessaires.
Pour Thierry Ascarez, directeur commercial de Winamp, l’objectif dépasse largement le cadre financier.
Nous voulons défendre les intérêts des artistes. D’autres entreprises ont payé des licences, nous demandons simplement que les mêmes règles s’appliquent à tout le monde.
L’industrie musicale entre à son tour dans la bataille de l’IA
Depuis l’explosion de l’intelligence artificielle générative, de nombreuses procédures ont été lancées contre les développeurs de modèles d’IA. Les éditeurs de presse, les auteurs, les photographes et les artistes visuels ont déjà engagé plusieurs actions pour contester l’utilisation de leurs contenus dans les bases d’entraînement. La musique apparaît désormais comme l’un des nouveaux terrains de confrontation.
Les modèles capables de générer des chansons, des voix synthétiques ou des compositions musicales nécessitent d’énormes volumes de données pour être entraînés. La question de l’origine de ces données devient donc centrale pour l’ensemble du secteur. Winamp indique d’ailleurs étudier une procédure similaire contre Suno, l’une des plateformes les plus connues dans la génération musicale par intelligence artificielle.
Pour beaucoup d’utilisateurs, Winamp reste associé au célèbre lecteur multimédia qui a marqué les années 2000 sur PC. L’entreprise a pourtant profondément évolué ces dernières années. Aujourd’hui, elle se concentre principalement sur la gestion des droits numériques, la monétisation des œuvres et les services destinés aux artistes indépendants. Le rachat de Jamendo s’inscrit précisément dans cette stratégie de défense et de valorisation des catalogues musicaux. Cette affaire pourrait ainsi devenir un test important pour son positionnement dans l’économie de l’IA.
Qu’en penser ?
L’offensive de Winamp contre Nvidia montre que le débat sur les données d’entraînement est loin d’être réglé. Alors que les entreprises d’IA ont longtemps privilégié une approche fondée sur l’exploitation massive de contenus disponibles en ligne, les détenteurs de droits réclament désormais une rémunération ou des accords de licence explicites. Si la justice donne raison à Winamp, l’impact pourrait dépasser largement le secteur musical et contribuer à redéfinir les règles économiques de l’intelligence artificielle générative dans les années à venir.