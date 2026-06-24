Nvidia se fait attaquer en justice par... Winamp ?!

Plus de 55 000 morceaux au cœur du litige

Une procédure déjà engagée en Belgique

Violation du droit d’auteur et enrichissement injustifié

Nous voulons défendre les intérêts des artistes. D’autres entreprises ont payé des licences, nous demandons simplement que les mêmes règles s’appliquent à tout le monde

L’industrie musicale entre à son tour dans la bataille de l’IA

Winamp Winamp Sa Télécharger

Qu’en penser ?



L’offensive de Winamp contre Nvidia montre que le débat sur les données d’entraînement est loin d’être réglé. Alors que les entreprises d’IA ont longtemps privilégié une approche fondée sur l’exploitation massive de contenus disponibles en ligne, les détenteurs de droits réclament désormais une rémunération ou des accords de licence explicites. Si la justice donne raison à Winamp, l’impact pourrait dépasser largement le secteur musical et contribuer à redéfinir les règles économiques de l’intelligence artificielle générative dans les années à venir.

Selon Winamp,provenant du catalogue de Jamendo, ainsi que leurs métadonnées associées, dans le cadre de l’entraînement de modèles d’intelligence artificielle. L’entreprise affirme avoir identifié cette utilisation à travers un document technique publié par Nvidia.Basée au Luxembourg,, avec plus de 800 000 titres destinés à un usage personnel et environ 300 000 morceaux proposés sous licence commerciale. Pour Winamp, l’exploitation de ces contenus sans accord préalable constituerait une violation des droits des artistes et des conditions de licence associées aux œuvres.L’affaire ne se limite pas aux États-Unis. Avant de lancer cette nouvelle action judiciaire, Winamp avait déjà saisi lee. L’entreprise y réclame 16 millions d’euros de dommages et intérêts pour l’utilisation commerciale présumée de morceaux issus du catalogue Jamendo.Le 11 juin dernier, le tribunal s’est déclaré compétent pour traiter le dossier. Les deux parties doivent désormais remettre leurs conclusions écrites avant des audiences prévues en.... La procédure américaine ajoute toutefois une nouvelle dimension à l’affaire.Dans sa plainte déposée aux États-Unis, Winamp invoque plusieurs fondements juridiques. L’entreprise accuse Nvidia degrâce à l’exploitation de contenus dont elle ne détenait pas les droits nécessaires.Pour Thierry Ascarez, directeur commercial de Winamp, l’objectif dépasse largement le cadre financier.Depuis l’explosion de l’intelligence artificielle générative,. Les éditeurs de presse, les auteurs, les photographes et les artistes visuels ont déjà engagé plusieurs actions pour contester l’utilisation de leurs contenus dans les bases d’entraînement. La musique apparaît désormais comme l’un des nouveaux terrains de confrontation.Les modèles capables de générer des chansons, des voix synthétiques ou des compositions musicales nécessitent d’pour être entraînés. La question de l’origine de ces données devient donc centrale pour l’ensemble du secteur. Winamp indique d’ailleurs étudier une procédure similaire contre Suno, l’une des plateformes les plus connues dans la génération musicale par intelligence artificielle.Pour beaucoup d’utilisateurs,. L’entreprise a pourtant profondément évolué ces dernières années. Aujourd’hui, elle se concentre principalement sur la gestion des droits numériques, la monétisation des œuvres et les services destinés aux artistes indépendants. Le rachat de Jamendo s’inscrit précisément dans cette stratégie de défense et de valorisation des catalogues musicaux. Cette affaire pourrait ainsi devenir un test important pour son positionnement dans l’économie de l’IA.