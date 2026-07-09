Vos séries préférées sur Apple TV vont-elles triompher aux Emmy Awards ?
Par Laurence - Publié le
Apple continue de s’imposer à Hollywood. L’Académie américaine de la télévision vient de dévoiler les nominations des Emmy Awards 2026, et Apple TV décroche un nouveau record avec 87 nominations, contre 81 l’an dernier. Cette progression confirme la montée en puissance du service de streaming de Cupertino face à Netflix, HBO ou Disney+.
Sans surprise, plusieurs productions Apple figurent parmi les grandes favorites de cette édition. Sa série Pluribus se distingue avec de nombreuses nominations, notamment dans la catégorie de la meilleure série dramatique, ainsi que pour sa réalisation, son scénario, sa photographie ou encore ses acteurs.
Slow Horses poursuit également son excellent parcours en décrochant plusieurs nominations majeures, dont celle de Gary Oldman pour le meilleur acteur dans une série dramatique.
Du côté des comédies, Shrinking confirme son succès avec des nominations pour Jason Segel, Harrison Ford, Jessica Williams ou encore Michael J. Fox, récompensé pour son apparition en tant qu’invité. Parmi les nouveautés, Widow’s Bay (Le Croque-mitaine) s’impose comme la nouvelle série Apple la plus remarquée de cette édition, en cumulant des nominations dans de nombreuses catégories artistiques et techniques.
Au-delà des acteurs et des séries, Apple TV récolte également de nombreuses nominations pour la qualité technique de ses productions. Les programmes de la plateforme sont présents dans des catégories comme la photographie, les effets spéciaux, les costumes, le montage, la musique, le mixage sonore, les décors ou encore le design des génériques.
Apple est également représentée grâce à plusieurs documentaires, dont Mr. Scorsese, The Reluctant Traveler with Eugene Levy ou encore Planète préhistorique. Même les campagnes publicitaires d’Apple figurent parmi les nommées, avec deux spots retenus dans la catégorie Outstanding Commercial.
En quelques années seulement, Apple TV s’est imposé comme l’un des studios les plus récompensés du secteur. L’an dernier, la plateforme avait remporté 25 Emmy Awards, notamment grâce à The Studio, sacrée meilleure série comique, tandis que Severance s’était illustrée avec plusieurs nominations majeures.
Avec 87 nominations cette année, Apple établit un nouveau record et confirme que sa stratégie, fondée sur un catalogue plus restreint mais composé de productions très ambitieuses, continue de séduire les professionnels de l’industrie.
Apple TV ne rivalise toujours pas avec Netflix ou Prime Video en nombre de programmes, mais la plateforme démontre une nouvelle fois qu’elle mise avant tout sur la qualité. Avec 87 nominations, Apple confirme qu’elle est désormais un acteur incontournable de la télévision américaine. Alors est-ce que cette moisson de nominations se transformera en trophées lors de la cérémonie des Emmy Awards ? La réponse le 14 septembre prochain.
Plusieurs séries phares reconnues
Sans surprise, plusieurs productions Apple figurent parmi les grandes favorites de cette édition. Sa série Pluribus se distingue avec de nombreuses nominations, notamment dans la catégorie de la meilleure série dramatique, ainsi que pour sa réalisation, son scénario, sa photographie ou encore ses acteurs.
Slow Horses poursuit également son excellent parcours en décrochant plusieurs nominations majeures, dont celle de Gary Oldman pour le meilleur acteur dans une série dramatique.
Du côté des comédies, Shrinking confirme son succès avec des nominations pour Jason Segel, Harrison Ford, Jessica Williams ou encore Michael J. Fox, récompensé pour son apparition en tant qu’invité. Parmi les nouveautés, Widow’s Bay (Le Croque-mitaine) s’impose comme la nouvelle série Apple la plus remarquée de cette édition, en cumulant des nominations dans de nombreuses catégories artistiques et techniques.
Et derrière la caméra ?
Au-delà des acteurs et des séries, Apple TV récolte également de nombreuses nominations pour la qualité technique de ses productions. Les programmes de la plateforme sont présents dans des catégories comme la photographie, les effets spéciaux, les costumes, le montage, la musique, le mixage sonore, les décors ou encore le design des génériques.
Apple est également représentée grâce à plusieurs documentaires, dont Mr. Scorsese, The Reluctant Traveler with Eugene Levy ou encore Planète préhistorique. Même les campagnes publicitaires d’Apple figurent parmi les nommées, avec deux spots retenus dans la catégorie Outstanding Commercial.
Une stratégie gagnante
En quelques années seulement, Apple TV s’est imposé comme l’un des studios les plus récompensés du secteur. L’an dernier, la plateforme avait remporté 25 Emmy Awards, notamment grâce à The Studio, sacrée meilleure série comique, tandis que Severance s’était illustrée avec plusieurs nominations majeures.
Avec 87 nominations cette année, Apple établit un nouveau record et confirme que sa stratégie, fondée sur un catalogue plus restreint mais composé de productions très ambitieuses, continue de séduire les professionnels de l’industrie.
Qu’en penser ?
Apple TV ne rivalise toujours pas avec Netflix ou Prime Video en nombre de programmes, mais la plateforme démontre une nouvelle fois qu’elle mise avant tout sur la qualité. Avec 87 nominations, Apple confirme qu’elle est désormais un acteur incontournable de la télévision américaine. Alors est-ce que cette moisson de nominations se transformera en trophées lors de la cérémonie des Emmy Awards ? La réponse le 14 septembre prochain.