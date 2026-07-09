Vos séries préférées sur Apple TV vont-elles triompher aux Emmy Awards ?

Apple TV Emmy awards

Plusieurs séries phares reconnues

Et derrière la caméra ?

Une stratégie gagnante

Qu’en penser ?



Apple TV ne rivalise toujours pas avec Netflix ou Prime Video en nombre de programmes, mais la plateforme démontre une nouvelle fois qu’elle mise avant tout sur la qualité. Avec 87 nominations, Apple confirme qu’elle est désormais un acteur incontournable de la télévision américaine. Alors est-ce que cette moisson de nominations se transformera en trophées lors de la cérémonie des Emmy Awards ? La réponse le 14 septembre prochain.

Sans surprise, plusieurs productions Apple figurent parmi les grandes favorites de cette édition. Sa sériese distingue avec de nombreuses nominations, notamment dans la catégorie de la meilleure série dramatique, ainsi que pour sa réalisation, son scénario, sa photographie ou encore ses acteurs.poursuit également son excellent parcours en décrochant plusieurs nominations majeures, dont celle depour le meilleur acteur dans une série dramatique.Du côté des comédies,confirme son succès avec des nominations pour Jason Segel,, Jessica Williams ou encore, récompensé pour son apparition en tant qu’invité. Parmi les nouveautés,, en cumulant des nominations dans de nombreuses catégories artistiques et techniques.Au-delà des acteurs et des séries, Apple TV récolte également de nombreuses nominations pour la qualité technique de ses productions. Les programmes de la plateforme sont présents dans des catégories commeApple est également représentée grâce à plusieurs documentaires, dont, The Reluctant Traveler with Eugene Levy ou encore Planète préhistorique. Même les campagnes publicitaires d’Apple figurent parmi les nommées, avec deux spots retenus dans la catégorie Outstanding Commercial.En quelques années seulement,L’an dernier, la plateforme avait remporté 25 Emmy Awards, notamment grâce à The Studio, sacrée meilleure série comique, tandis que Severance s’était illustrée avec plusieurs nominations majeures., fondée sur un catalogue plus restreint mais composé de productions très ambitieuses, continue de séduire les professionnels de l’industrie.