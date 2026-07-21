Netflix ajoute la langue des signes à 73 programmes jeunesse

On en dit quoi ?



L'intention est excellente et le besoin, lui, est bien réel, tant les enfants sourds sont trop souvent oubliés par les plateformes. Rendre 200 heures de programmes jeunesse accessibles en langue des signes, c'est du concret, et pas juste une case cochée. Reste que confier tout ça à une extension Chrome réservée à l'ordinateur, et seulement en signes américains, ça ressemble surtout à un premier pas timide plutôt qu'à une vraie fonction maison.