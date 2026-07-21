Netflix ajoute la langue des signes à 73 programmes jeunesse
Par Vincent Lautier - Publié le
Netflix s'associe à la société SignUp Media pour proposer des interprétations en langue des signes américaine sur 73 titres jeunesse, soit environ 200 heures de dessins animés et de films. De Pokémon à La Magie du car scolaire, l'idée est de rendre ces programmes accessibles aux enfants sourds. Le hic, c'est que tout passe par une extension de navigateur, et seulement en signes américains.
Le partenariat couvre 73 programmes répartis sur 41 licences différentes, avec un joli mélange de créations maison et de contenus sous licence. On y trouve Pokémon Horizons, Les Octonauts, La Magie du car scolaire, CoComelon, Pinocchio ou encore Stranger Things: Tales From '85. Un interprète traduit l'histoire en langue des signes, ce qui compte énormément pour les jeunes enfants sourds. Les études montrent en effet que les sous-titres seuls ne suffisent pas à leur apprentissage de la langue, et que ces enfants accusent souvent un retard de lecture par rapport aux entendants.
Là où c'est moins chouette, c'est côté technique. SignUp Media ne s'intègre pas dans l'application Netflix, mais fonctionne comme une extension pour le navigateur Chrome, disponible aussi sur Firefox. Une fois activée, elle fait apparaître l'interprète dans une petite fenêtre à part, que vous pouvez déplacer, redimensionner, mettre en écran partagé ou détacher à côté de la vidéo. C'est plutôt souple, mais ça veut dire ordinateur obligatoire, puisque rien de tout ça ne marche sur l'appli mobile ou sur la télé. SignUp Media n'en est pas à son coup d'essai, la société avait déjà signé les films nommés à l'Oscar du meilleur film cette année.
Reste un vrai bémol pour nous. Tout est en langue des signes américaine, l'ASL, qui n'a rien à voir avec la langue des signes française, la LSF. Un enfant sourd français ne pourra donc pas vraiment en profiter, puisque les deux langues sont bel et bien distinctes, avec leur propre grammaire et leur propre vocabulaire. On reste donc sur une avancée pensée pour le public américain, en attendant, peut-être, une déclinaison locale.
L'intention est excellente et le besoin, lui, est bien réel, tant les enfants sourds sont trop souvent oubliés par les plateformes. Rendre 200 heures de programmes jeunesse accessibles en langue des signes, c'est du concret, et pas juste une case cochée. Reste que confier tout ça à une extension Chrome réservée à l'ordinateur, et seulement en signes américains, ça ressemble surtout à un premier pas timide plutôt qu'à une vraie fonction maison.
Une bibliothèque jeunesse enfin signée
Le partenariat couvre 73 programmes répartis sur 41 licences différentes, avec un joli mélange de créations maison et de contenus sous licence. On y trouve Pokémon Horizons, Les Octonauts, La Magie du car scolaire, CoComelon, Pinocchio ou encore Stranger Things: Tales From '85. Un interprète traduit l'histoire en langue des signes, ce qui compte énormément pour les jeunes enfants sourds. Les études montrent en effet que les sous-titres seuls ne suffisent pas à leur apprentissage de la langue, et que ces enfants accusent souvent un retard de lecture par rapport aux entendants.
Une extension de navigateur, pas une fonction de l'appli
Là où c'est moins chouette, c'est côté technique. SignUp Media ne s'intègre pas dans l'application Netflix, mais fonctionne comme une extension pour le navigateur Chrome, disponible aussi sur Firefox. Une fois activée, elle fait apparaître l'interprète dans une petite fenêtre à part, que vous pouvez déplacer, redimensionner, mettre en écran partagé ou détacher à côté de la vidéo. C'est plutôt souple, mais ça veut dire ordinateur obligatoire, puisque rien de tout ça ne marche sur l'appli mobile ou sur la télé. SignUp Media n'en est pas à son coup d'essai, la société avait déjà signé les films nommés à l'Oscar du meilleur film cette année.
Un geste qui ne parle pas encore français
Reste un vrai bémol pour nous. Tout est en langue des signes américaine, l'ASL, qui n'a rien à voir avec la langue des signes française, la LSF. Un enfant sourd français ne pourra donc pas vraiment en profiter, puisque les deux langues sont bel et bien distinctes, avec leur propre grammaire et leur propre vocabulaire. On reste donc sur une avancée pensée pour le public américain, en attendant, peut-être, une déclinaison locale.
On en dit quoi ?
L'intention est excellente et le besoin, lui, est bien réel, tant les enfants sourds sont trop souvent oubliés par les plateformes. Rendre 200 heures de programmes jeunesse accessibles en langue des signes, c'est du concret, et pas juste une case cochée. Reste que confier tout ça à une extension Chrome réservée à l'ordinateur, et seulement en signes américains, ça ressemble surtout à un premier pas timide plutôt qu'à une vraie fonction maison.