Des lunettes connectées révolutionnaires pour sourds et malentendants chez Captify

Une technologie au service de l’inclusion

Disponibilité et prix

● Réduction du bruit : Des microphones à double faisceau filtrent les bruits de fond pour une clarté améliorée.

● Autonomie de la batterie : 10 heures en veille, 4 heures de sous-titrage continu, et une recharge rapide en 40 minutes.

● Confort élégant : Design léger (40 grammes/1,6 oz) avec des montures en nylon durable et des verres correcteurs personnalisables.

● Poids : 45 grammes (1,6 oz)



● Support pour verres correcteurs : Gamme de -20,00 à +6,00, avec correction de l’astigmatisme

● Matériau : Polycarbonate

Grâce à des microphones intégrés,, affiché instantanément sur les verres. Cette fonction transforme les interactions quotidiennes pour les personnes malentendantes en leur offrant une communication simplifiée et donc plus fluide (ou inversement).En outre, les lunettes intègrent également. Ainsi, les propos entendus peuvent être traduits dans la langue du porteur, facilitant les échanges dans un contexte multiculturel ou lors de déplacements à l’étranger. Enfin, pour les utilisateurs ayant aussi des problèmes de vue, il est possible d'ajouter desCôté autonomie, les lunettes peuvent fonctionner jusqu’à quatre heures avec le sous-titrage en continu, offrant une utilisation confortable dans diverses situations, qu’il s’agisse d’une réunion, d’un dîner entre amis ou d’un événement public.(deux coloris pour le moment : noir ou marron). Il s'agit d'un véritable investissement, mais ce produit pourrait bien changer la vie de nombreuses personnes à travers le monde, d'autant qu'il, dont l'anglais, l'espagnol, le mandarin et bien d'autres.Avec cette initiative, Captify démontre que les nouvelles technologies peuvent être mises au service de l’inclusion. Ces lunettes connectées ne sont pas seulement un gadget, mais une véritable avancée pour améliorer la qualité de vie des personnes sourdes et malentendantes, tout en les rendant plus autonomes.