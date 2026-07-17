De un titre à près de trois cents en un an : Netflix accélère fort sur l'IA générative

On en dit quoi ?



Passer d'un titre à près de trois cents en une seule année en dit long sur la vitesse à laquelle l'IA s'installe dans la fabrication des films et des séries. Présenter la chose comme un simple coup de pouce aux créateurs, c'est bien pratique quand le vrai argument de vente est de faire pareil en deux fois moins de temps et pour deux fois moins d'argent. Toute la question sera de savoir où passe la limite entre l'assistant qui aide et l'outil qui supprime des emplois entiers.