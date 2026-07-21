Après CODA, Apple TV veut remporter un Oscar avec ce film
Par Laurence - Publié le
En 2022, Apple TV est entrée dans l’histoire en devenant le premier service de streaming à remporter l’Oscar du Meilleur film grâce à CODA. Quatre ans plus tard, la plateforme retrouve la réalisatrice Sian Heder avec Being Heumann, un nouveau long métrage inspiré d’une histoire vraie. Apple vient d’en annoncer la date de sortie, avec l’espoir de retrouver les sommets atteints par son précédent succès.
Being Heumann retrace le parcours de Judy Heumann, figure emblématique de la défense des droits des personnes en situation de handicap aux États-Unis. Le film revient sur les événements de 1977, lorsque Judy Heumann et plus d’une centaine de militants ont organisé un sit-in historique afin d’obtenir l’application des lois contre les discriminations. Le synopsis officiel décrit une femme déterminée à ne plus être considérée comme un fardeau et qui transforme sa colère en un mouvement capable de faire évoluer durablement les droits civiques.
Comme pour plusieurs de ses productions prestigieuses, Apple a opté pour une sortie en deux temps. Being Heumann sera projeté dans une sélection de salles de cinéma à partir du 6 novembre, avant d’être disponible sur Apple TV le 13 novembre.
Ce calendrier permet au film d’être éligible aux principales cérémonies de récompenses, tout en rejoignant rapidement le catalogue de la plateforme. Entertainment Weekly a d’ailleurs dévoilé les premières images du film ainsi que plusieurs déclarations de Sian Heder sur ce nouveau projet.
Avec Being Heumann, Apple semble poursuivre sa stratégie de productions à fort potentiel pour les récompenses. Le film rejoint notamment Tenzing, consacré au célèbre alpiniste Tenzing Norgay, parmi les longs métrages susceptibles de concourir lors de la prochaine cérémonie des Oscars.
En parallèle, la plateforme continue de proposer des productions plus grand public, comme The Dink, une comédie centrée sur le pickleball, attendue cette semaine. Apple cherche ainsi à équilibrer son catalogue entre films d’auteur, drames historiques et œuvres plus accessibles.
Et le défi est de taille. En remportant trois Oscars, dont celui du Meilleur film, CODA avait permis à Apple TV de devancer des concurrents historiques comme Netflix ou Amazon dans la course aux récompenses. Cette victoire demeure aujourd’hui l’un des plus grands succès de la plateforme, qui continue d’investir massivement dans le cinéma afin de renforcer sa crédibilité auprès du grand public comme des professionnels.
En confiant une nouvelle fois un projet à Sian Heder, Apple joue sur une valeur sûre. Being Heumann reprend plusieurs ingrédients qui avaient fait le succès de CODA : une histoire profondément humaine, inspirée de faits réels et portée par une réalisatrice déjà récompensée. La principale inconnue est désormais de savoir si la magie opérera une seconde fois.
Une chose est certaine : Apple ne cache plus ses ambitions de s’imposer durablement parmi les grands studios hollywoodiens, tout en faisant d’Apple TV une plateforme capable de produire aussi bien des succès populaires que des films récompensés par les plus prestigieuses cérémonies.
Une histoire vraie
Being Heumann retrace le parcours de Judy Heumann, figure emblématique de la défense des droits des personnes en situation de handicap aux États-Unis. Le film revient sur les événements de 1977, lorsque Judy Heumann et plus d’une centaine de militants ont organisé un sit-in historique afin d’obtenir l’application des lois contre les discriminations. Le synopsis officiel décrit une femme déterminée à ne plus être considérée comme un fardeau et qui transforme sa colère en un mouvement capable de faire évoluer durablement les droits civiques.
Une sortie en salle avant Apple TV
Comme pour plusieurs de ses productions prestigieuses, Apple a opté pour une sortie en deux temps. Being Heumann sera projeté dans une sélection de salles de cinéma à partir du 6 novembre, avant d’être disponible sur Apple TV le 13 novembre.
Ce calendrier permet au film d’être éligible aux principales cérémonies de récompenses, tout en rejoignant rapidement le catalogue de la plateforme. Entertainment Weekly a d’ailleurs dévoilé les premières images du film ainsi que plusieurs déclarations de Sian Heder sur ce nouveau projet.
Apple Vise toujours les Oscars
Avec Being Heumann, Apple semble poursuivre sa stratégie de productions à fort potentiel pour les récompenses. Le film rejoint notamment Tenzing, consacré au célèbre alpiniste Tenzing Norgay, parmi les longs métrages susceptibles de concourir lors de la prochaine cérémonie des Oscars.
En parallèle, la plateforme continue de proposer des productions plus grand public, comme The Dink, une comédie centrée sur le pickleball, attendue cette semaine. Apple cherche ainsi à équilibrer son catalogue entre films d’auteur, drames historiques et œuvres plus accessibles.
Et le défi est de taille. En remportant trois Oscars, dont celui du Meilleur film, CODA avait permis à Apple TV de devancer des concurrents historiques comme Netflix ou Amazon dans la course aux récompenses. Cette victoire demeure aujourd’hui l’un des plus grands succès de la plateforme, qui continue d’investir massivement dans le cinéma afin de renforcer sa crédibilité auprès du grand public comme des professionnels.
Qu’en penser ?
En confiant une nouvelle fois un projet à Sian Heder, Apple joue sur une valeur sûre. Being Heumann reprend plusieurs ingrédients qui avaient fait le succès de CODA : une histoire profondément humaine, inspirée de faits réels et portée par une réalisatrice déjà récompensée. La principale inconnue est désormais de savoir si la magie opérera une seconde fois.
Une chose est certaine : Apple ne cache plus ses ambitions de s’imposer durablement parmi les grands studios hollywoodiens, tout en faisant d’Apple TV une plateforme capable de produire aussi bien des succès populaires que des films récompensés par les plus prestigieuses cérémonies.