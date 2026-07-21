Après CODA, Apple TV veut remporter un Oscar avec ce film

Qu’en penser ?



En confiant une nouvelle fois un projet à Sian Heder, Apple joue sur une valeur sûre. Being Heumann reprend plusieurs ingrédients qui avaient fait le succès de CODA : une histoire profondément humaine, inspirée de faits réels et portée par une réalisatrice déjà récompensée. La principale inconnue est désormais de savoir si la magie opérera une seconde fois.



Une chose est certaine : Apple ne cache plus ses ambitions de s’imposer durablement parmi les grands studios hollywoodiens, tout en faisant d’Apple TV une plateforme capable de produire aussi bien des succès populaires que des films récompensés par les plus prestigieuses cérémonies.